В Литве взорвались два воздушных шара с контрабандными сигаретами

В Литве за сутки произошло два инцидента с воздушными шарами, которые использовались для перевозки контрабандных сигарет. Оба шара столкнулись с линиями электропередач и взорвались.

В результате этих происшествий контрабандисты потеряли почти 20 тысяч пачек сигарет, которые перевозили по воздуху. Правоохранители обнаружили контрабандный товар после обоих инцидентов.

Оба случая произошли в среду, 21 октября, в Кедайняйском и Кайшядориском районах Литвы. О происшествиях спасатели сообщили на следующий день.

Первый взрыв произошел около 06:00 в селе Падотнувис Кедайняйского района. Пожарным сообщили, что на улице Драугистес что-то горит. Сначала предполагали, что причиной мог стать взрыв уличного фонаря.

Однако по прибытии на место спасатели выяснили, что воздушный шар контрабандистов зацепился за электрические провода и взорвался. Его обломки горели на обочине дороги

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили на проезжей части десять пакетов, связанных веревкой. По предварительным данным, в них находилось около 15 тысяч пачек предположительно контрабандных сигарет.

Правоохранителям пока не удалось установить лиц, причастных к инциденту. Собранные материалы передали сотрудникам Государственной пограничной службы Литвы. Староста Дотнувского староства Модестас Тваричюс рассказал изданию «Rinkos aikštė», что ранее подобных случаев в этой местности не было.

«Такой случай — первый в нашем старостве. Раньше ничего подобного никогда не происходило. Скорее всего, воздушный шар упал на землю, принадлежащую фермеру. Я еще не разговаривал с ним, поэтому больше информации у меня нет», — сказал он.

Второй инцидент произошел в тот же день около 23:00 в селе Шакняй Кайшадоровского района. Спасатели получили сообщение о взрыве и пожаре в поле.

Прибыв на место, пожарные установили, что ещё один воздушный шар с контрабандными сигаретами столкнулся с линиями электропередач и загорелся. По предварительным данным, на месте второго инцидента обнаружили около 4900 пачек сигарет. Всего после двух взрывов правоохранители обнаружили примерно 19 900 пачек предположительно контрабандных сигарет.

Об этом сообщается со ссылкой на Спасательную службу.

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