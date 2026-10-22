Na Litwie wybuchły dwa balony z przemycanymi papierosami

W Litwie w ciągu ostatnich 24 godzin miały miejsce dwa incydenty z balonami, które wykorzystywano do przewozu przemycanych papierosów. Oba balony zderzyły się z liniami energetycznymi i eksplodowały.

W wyniku tych zdarzeń przemytnicy stracili prawie 20 tysięcy paczek papierosów, które przewozili drogą powietrzną. Funkcjonariusze organów ścigania wykryli przemycany towar po obu incydentach.

Oba zdarzenia miały miejsce w środę, 21 października, w powiatach Kedainiai i Kaišiadorys na Litwie. Ratownicy poinformowali o tych zdarzeniach następnego dnia.

Pierwszy wybuch miał miejsce około godziny 06:00 we wsi Padotnuvys w powiecie Kedainiai. Strażacy otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Draugistes coś się pali. Początkowo przypuszczano, że przyczyną mógł być wybuch latarni ulicznej.

Jednak po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że balon przemytników zahaczył o przewody elektryczne i eksplodował. Jego szczątki płonęły na poboczu drogi

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, znaleźli na jezdni dziesięć paczek związanych sznurkiem. Według wstępnych danych znajdowało się w nich około 15 tysięcy paczek prawdopodobnie przemycanych papierosów.

Funkcjonariuszom nie udało się jeszcze ustalić osób zamieszanych w ten incydent. Zebrane materiały przekazano funkcjonariuszom Państwowej Służby Granicznej Litwy. Starosta gminy Dotnuw, Modestas Tvaravičius, powiedział gazecie „Rinkos aikštė”, że wcześniej w tej okolicy nie odnotowano podobnych przypadków.

„To pierwszy taki przypadek w naszej gminie. Wcześniej nic podobnego się nigdy nie zdarzyło. Najprawdopodobniej balon spadł na teren należący do rolnika. Nie rozmawiałem jeszcze z nim, więc nie mam więcej informacji” – powiedział.

Drugi incydent miał miejsce tego samego dnia około godziny 23:00 we wsi Šakniai w powiecie Kaišiadorys. Ratownicy otrzymali zgłoszenie o wybuchu i pożarze na polu.

Po przybyciu na miejsce strażacy ustalili, że kolejny balon z przemycanymi papierosami zderzył się z liniami energetycznymi i zapalił się. Według wstępnych danych na miejscu drugiego zdarzenia znaleziono około 4900 paczek papierosów. Łącznie po dwóch wybuchach funkcjonariusze organów ścigania wykryli około 19 900 paczek papierosów, prawdopodobnie pochodzących z przemytu.

Informację tę podano z powołaniem się na Służbę Ratowniczą.

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