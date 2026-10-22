来自塞尔维亚不同地区的数支学生和公民队伍于傍晚抵达贝尔格莱德的学生广场，参加Students’ List运动最后一场选前集会。参与者受到音乐、照明弹和烟花的欢迎，阿纳多卢通讯社报道。

来自不同城市的徒步队伍

通往首都的路线分别从沙巴茨、瓦列沃、上米拉诺瓦茨、诺维萨德和扎耶查尔出发。参与者计划参加斯拉维亚广场的集会，该集会安排在10月25日议会选举前举行。

来自塞尔维亚东部的队伍在途经六天后抵达贝尔格莱德，从扎耶查尔出发约走了240公里。来自该国西部的队伍途经奥布雷诺瓦茨和丘卡里察，而来自诺维萨德的参与者则经由新贝尔格莱德和布兰科夫桥进入市区。

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在首都中心迎接

抵达后，游行参与者获颁奖牌和感谢状，数人在现场向聚集的人群发表讲话。据塞尔维亚媒体Insajder报道，沿途民众欢迎参与者，并为他们带来食物和饮料，尽管徒步者已感到疲惫并受伤。

瓦萨·查拉皮恰街的交通被暂停。在大学校长办公楼与国家剧院之间设置了金属围栏，以为行人提供更多空间。共和国广场有数名警察在场。

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