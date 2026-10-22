Несколько колонн студентов и граждан из разных регионов Сербии вечером прибыли на Студенческую площадь в Белграде перед финальным предвыборным митингом движения Students’ List. Участников встречали музыкой, фаерами и фейерверками, сообщает Anadolu Agency.

Пешие колонны из разных городов

Маршруты в столицу проходили из Шабаца, Валево, Горни-Милановаца, Нови-Сада и Заечара. Участники планируют присоединиться к митингу на площади Славия, запланированному перед парламентскими выборами 25 октября.

Колонна из восточной Сербии добралась до Белграда после шести дней в пути, преодолев около 240 километров из Заечара. Группа из западной части страны шла через Обреновац и Чукарицу, а участники из Нови-Сада вошли в город через Новый Белград и Бранков мост.

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Встреча в центре столицы

После прибытия участникам маршей вручили медали и благодарности, а несколько человек выступили перед собравшимися. По данным сербского издания Insajder, люди вдоль маршрутов приветствовали участников и приносили им еду и напитки, несмотря на усталость и травмы маршировавших.

На улице Васе Чарапича остановили движение транспорта. Между зданием ректората и Национальным театром установили металлическое ограждение, чтобы обеспечить больше пространства для пешеходов. На площади Республики находились несколько полицейских.

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