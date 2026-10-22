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Новости Мир

Ангела Меркель во время отпуска в Италии удивилась пустым полкам в магазинах — Bild

UA NEWS 22 Октября 2026 22:08
Ангела Меркель во время отпуска в Италии удивилась пустым полкам в магазинах — Bild

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель во время отдыха на Амальфитанском побережье в Италии обратила внимание на пустые полки в местном супермаркете. 

Сотрудники торгового заведения объяснили политику, что дефицит товаров вызван протестами фермеров и дальнобойщиков, которые блокируют дороги из-за высоких цен на топливо. Из-за транспортной блокировки и остановки поставок в ряде регионов и на островах Италии возник дефицит топлива, свежих продуктов и макаронных изделий.

Hier ist die frische Pasta schon weg: In Partinico auf Sizilien sorgt der Lkw-Streik für leere Regale. Auch Milch, Obst, Käse und Wurst werden nicht wie gewohnt geliefert
Hier tankte Merkel Sonne: Angela Merkel (72) 2014 mit Ehemann Joachim Sauer im Urlaub in Sant’Angelo auf Ischia. Die italienische Insel war über Jahre eines ihrer Urlaubsziele

В последние дни запасы супермаркетов в Италии сокращаются, полки магазинов опустевают. Даже на Искье, издавна любимом острове Меркель, топлива и макаронных изделий становится мало.

Источник: Bild.

В супермаркетах Неаполя и Сицилии опустели полки со свежими продуктами, в частности с мясом, овощами, фруктами и молоком, из-за перебоев с поставками. Нехватку топлива также зафиксировали в аэропортах Кротоне и Реджо-Калабрии. В регионе Кампания под угрозой оказалось производство моцареллы. Строители в Калабрии предупредили о нехватке стали и асфальта. Из-за проблем с поставками в некоторых районах не хватает лекарств и топлива на автозаправках, а часть ресторанов закрылась.

Правительство Италии 22 октября проведет экстренное заседание в связи с кризисом с поставками продовольствия и топлива в Неаполе и других районах юга страны. Причиной стала забастовка водителей грузовиков, протестующих против высоких цен на топливо.

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