В США президент Дональд Трамп заявил 25 октября на предвыборном митинге в Порт-Гуроне, штат Мичиган, что торговое соглашение между Соединенными Штатами и Канадой может быть достигнуто довольно скоро. Выступление состоялось за девять дней до важных промежуточных выборов в США.

Заявление Трампа

По данным The Hindu, Трамп также сказал участникам митинга, что Канада готова пойти на любые уступки Соединенным Штатам.

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Торговая напряженность

Напряженность в торговых отношениях между двумя североамериканскими соседями сохраняется после срыва переговоров в августе 2026 года. После этого Трамп ввел ряд новых пошлин.

Белый дом также смягчил часть тарифов после обращения сенатора Сьюзен Коллинз. Заявление президента о возможном соглашении прозвучало на фоне этих изменений в торговой политике США.

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