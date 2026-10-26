W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump powiedział 25 października podczas wiecu wyborczego w Port Huron w stanie Michigan, że porozumienie handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą może zostać osiągnięte dość szybko. Wystąpienie odbyło się dziewięć dni przed ważnymi wyborami połówkowymi w USA.

Oświadczenie Trumpa

Według The Hindu Trump powiedział również uczestnikom wiecu, że Kanada jest gotowa pójść na wszelkie ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych.

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Napięcia handlowe

Napięcia w stosunkach handlowych między dwoma północnoamerykańskimi sąsiadami utrzymują się od zerwania negocjacji w sierpniu 2026 roku. Następnie Trump wprowadził szereg nowych ceł.

Biały Dom złagodził również część taryf po apelu senator Susan Collins. Oświadczenie prezydenta o możliwym porozumieniu padło na tle tych zmian w polityce handlowej USA.

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