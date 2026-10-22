Kilka kolumn studentów i obywateli z różnych regionów Serbii wieczorem dotarło na Plac Studencki w Belgradzie przed finałowym wiecem wyborczym ruchu Students’ List. Uczestników powitano muzyką, racami i fajerwerkami, podaje Anadolu Agency.

Piesze kolumny z różnych miast

Trasy do stolicy prowadziły z Šabaca, Valjeva, Gornjego Milanovaca, Nowego Sadu i Zaječaru. Uczestnicy planują dołączyć do wiecu na placu Slavija, zaplanowanego przed wyborami parlamentarnymi 25 października.

Kolumna ze wschodniej Serbii dotarła do Belgradu po sześciu dniach w drodze, pokonując około 240 kilometrów z Zaječaru. Grupa z zachodniej części kraju szła przez Obrenovac i Čukaricę, a uczestnicy z Nowego Sadu weszli do miasta przez Nowy Belgrad i Most Brankova.

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Powitanie w centrum stolicy

Po przybyciu uczestnikom marszów wręczono medale i podziękowania, a kilka osób przemówiło do zgromadzonych. Według serbskiego wydania Insajder ludzie wzdłuż tras witali uczestników i przynosili im jedzenie oraz napoje, mimo zmęczenia i obrażeń maszerujących.

Na ulicy Vase Čarapića wstrzymano ruch. Między budynkiem rektoratu a Teatrem Narodowym ustawiono metalowe bariery, aby zapewnić więcej przestrzeni pieszym. Na placu Republiki znajdowało się kilku policjantów.

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