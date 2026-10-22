Студенти після багатоденного маршу прибули до Белграда перед виборами — Anadolu Agency

Кілька колон студентів і громадян із різних регіонів Сербії ввечері прибули на Студентську площу в Белграді перед фінальним передвиборчим мітингом руху Students’ List. Учасників зустрічали музикою, фаєрами та феєрверками, повідомляє Anadolu Agency.

Піші колони з різних міст

Маршрути до столиці пролягали із Шабаца, Валєва, Горнього Мілановця, Нового Сада та Заєчара. Учасники планують долучитися до мітингу на площі Славія, який запланували перед парламентськими виборами 25 жовтня.

Колона зі східної Сербії дісталася Белграда після шести днів у дорозі, подолавши приблизно 240 кілометрів із Заєчара. Група із західної частини країни йшла через Обреновац і Чукарицю, а учасники з Нового Сада увійшли до міста через Новий Белград і Бранків міст.

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Зустріч у центрі столиці

Після прибуття учасникам маршів вручили медалі та подяки, а кілька людей виступили перед присутніми. За даними сербського видання Insajder, люди вздовж маршрутів вітали учасників і приносили їм їжу та напої, попри втому й травми маршувальників.

На вулиці Васи Чарапича зупинили рух транспорту. Між будівлею ректорату та Національним театром встановили металеву огорожу, щоб забезпечити більше простору для пішоходів. На площі Республіки перебували кілька поліцейських.

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