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Платіжна система А7, створена за участю російського оборонного державного банку ПСБ, із листопада 2024 року до липня 2025-го обробила щонайменше 283 тонни готівкових рублів на суму понад $14 млрд. Значна частина цих коштів надходила з оптових ринків Москви. Про це йдеться у спільному розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та видання «Проект», яке ґрунтується на витоку внутрішніх документів компанії.

А7 заснували у 2024 році структури молдовського олігарха Ілана Шора та Промсвязьбанку. Компанія пропонує російському бізнесу проводити міжнародні розрахунки в обхід західних санкцій. 1 жовтня 2026 року Міністерство фінансів США внесло А7 до санкційного списку як транснаціональну злочинну організацію. Компанію звинуватили у відмиванні грошей і незаконних переказах великих сум. У платіжній системі ці звинувачення заперечують.

Наприкінці 2024 року А7 залучила до своєї мережі посередників, які вже багато років обслуговували торговців московських ринків. За перші шість тижнів роботи наприкінці 2024 року через систему пройшло близько 126 млрд рублів готівкою. У червні 2025-го місячний обсяг операцій сягнув 250 млрд рублів, що становило щонайменше 58 тонн готівки.

Одним із головних джерел готівкових коштів для А7 став московський ринок «Садовод», площа якого становить 65 гектарів. За внутрішніми документами компанії, на території ринку працюють щонайменше вісім груп платіжних посередників. Вони отримують від торговців сумки з готівковими рублями та доручення на оплату закордонних поставок. За словами джерела ICIJ, офіси цих посередників розташовані поблизу адміністрації ринку.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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