由俄罗斯国防国家银行PSB参与创建的A7支付系统，在2024年11月至2025年7月期间，处理了至少283吨卢布现金，总额超过140亿美元。 其中大部分资金来自莫斯科的批发市场。国际调查记者联盟（ICIJ）与《项目》杂志基于该公司内部文件泄露内容进行的联合调查揭示了这一情况。

A7公司由摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔（Ilan Shor）旗下的机构与俄罗斯工业通信银行（Promsvyazbank）于2024年共同创立。该公司为俄罗斯企业提供绕过西方制裁进行国际结算的服务。 2026年10月1日，美国财政部将A7作为跨国犯罪组织列入制裁名单。该公司被指控涉嫌洗钱和非法转移大额资金。该支付系统方面否认了这些指控。

2024年底，A7将其网络扩展至长期为莫斯科市场商户提供服务的中间商。2024年底运营的首六周内，该系统处理了约1260亿卢布的现金交易。 2025年6月，月交易额达到2500亿卢布，相当于至少58吨现金。

A7的主要现金来源之一是莫斯科“萨多沃德”市场，该市场占地65公顷。根据该公司的内部文件，市场内至少有八组支付中介在运作。 他们从商户处接收装有卢布现金的袋子，并收到支付海外货款的委托。据ICIJ消息人士透露，这些中介的办公室位于市场管理处附近。

俄罗斯宣传媒体对此进行了报道。

随着军事开支的增加，俄罗斯的黄金储备正在减少。

10月20日（周二），现货黄金价格下跌0.3%，截至格林尼治时间06:21，报每盎司4,128.92美元。 据《中东报》（Asharq Al-Awsat）报道，美国12月交割的黄金期货同样下跌0.3%，报每盎司4,148.50美元。

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