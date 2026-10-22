Платежная система А7, созданная при участии российского государственного оборонного банка ПСБ, с ноября 2024 года по июль 2025 года обработала не менее 283 тонн наличных рублей на сумму свыше $14 млрд. Значительная часть этих средств поступала с оптовых рынков Москвы. Об этом говорится в совместном расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания «Проект», основанном на утечке внутренних документов компании.

Компания «А7» была основана в 2024 году структурами молдавского олигарха Илана Шора и «Промсвязьбанка». Компания предлагает российскому бизнесу осуществлять международные расчеты в обход западных санкций. 1 октября 2026 года Министерство финансов США внесло А7 в санкционный список как транснациональную преступную организацию. Компанию обвинили в отмывании денег и незаконных переводах крупных сумм. В платежной системе эти обвинения опровергают.

В конце 2024 года А7 привлекла в свою сеть посредников, которые уже много лет обслуживали торговцев московских рынков. За первые шесть недель работы в конце 2024 года через систему прошло около 126 млрд рублей наличными. В июне 2025 года месячный объем операций достиг 250 млрд рублей, что составляло не менее 58 тонн наличных.

Одним из главных источников наличных средств для А7 стал московский рынок «Садовод», площадь которого составляет 65 гектаров. Согласно внутренним документам компании, на территории рынка работают как минимум восемь групп платежных посредников. Они получают от торговцев сумки с наличными рублями и поручения на оплату зарубежных поставок. По словам источника ICIJ, офисы этих посредников расположены рядом с администрацией рынка.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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