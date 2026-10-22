Moskiewscy handlarze przekazywali pieniądze do Chin za pośrednictwem sieci A7
System płatniczy A7, utworzony przy udziale rosyjskiego państwowego banku obronnego PSB, od listopada 2024 r. do lipca 2025 r. przetworzył co najmniej 283 tony rubli w gotówce o wartości ponad 14 mld dolarów. Znaczna część tych środków pochodziła z rynków hurtowych w Moskwie. Informacje te zawarte są we wspólnym śledztwie Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) oraz magazynu „Proekt”, opartym na ujawnionych wewnętrznych dokumentach firmy.
Firma A7 została założona w 2024 roku przez podmioty należące do mołdawskiego oligarchy Ilana Shora oraz Promsvyazbank. Firma oferuje rosyjskim przedsiębiorstwom możliwość przeprowadzania międzynarodowych rozliczeń z pominięciem zachodnich sankcji. 1 października 2026 roku Ministerstwo Finansów USA umieściło A7 na liście sankcyjnej jako międzynarodową organizację przestępczą. Firmę oskarżono o pranie brudnych pieniędzy i nielegalne transfery dużych kwot. W systemie płatniczym zaprzeczają tym zarzutom.
Pod koniec 2024 roku A7 włączyła do swojej sieci pośredników, którzy od wielu lat obsługiwali handlowców na moskiewskich rynkach. W ciągu pierwszych sześciu tygodni działalności pod koniec 2024 roku przez system przepłynęło około 126 mld rubli w gotówce. W czerwcu 2025 r. miesięczny wolumen operacji osiągnął 250 mld rubli, co stanowiło co najmniej 58 ton gotówki.
Jednym z głównych źródeł środków gotówkowych dla A7 stał się moskiewski targ „Sadowod”, którego powierzchnia wynosi 65 hektarów. Zgodnie z wewnętrznymi dokumentami firmy na terenie targu działa co najmniej osiem grup pośredników płatniczych. Otrzymują oni od handlowców torby z gotówką w rublach oraz zlecenia na opłacenie dostaw zagranicznych. Według źródła ICIJ biura tych pośredników znajdują się w pobliżu administracji targowiska.
Informują o tym rosyjskie media propagandowe.
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