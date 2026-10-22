System płatniczy A7, utworzony przy udziale rosyjskiego państwowego banku obronnego PSB, od listopada 2024 r. do lipca 2025 r. przetworzył co najmniej 283 tony rubli w gotówce o wartości ponad 14 mld dolarów. Znaczna część tych środków pochodziła z rynków hurtowych w Moskwie. Informacje te zawarte są we wspólnym śledztwie Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) oraz magazynu „Proekt”, opartym na ujawnionych wewnętrznych dokumentach firmy.

Firma A7 została założona w 2024 roku przez podmioty należące do mołdawskiego oligarchy Ilana Shora oraz Promsvyazbank. Firma oferuje rosyjskim przedsiębiorstwom możliwość przeprowadzania międzynarodowych rozliczeń z pominięciem zachodnich sankcji. 1 października 2026 roku Ministerstwo Finansów USA umieściło A7 na liście sankcyjnej jako międzynarodową organizację przestępczą. Firmę oskarżono o pranie brudnych pieniędzy i nielegalne transfery dużych kwot. W systemie płatniczym zaprzeczają tym zarzutom.

Pod koniec 2024 roku A7 włączyła do swojej sieci pośredników, którzy od wielu lat obsługiwali handlowców na moskiewskich rynkach. W ciągu pierwszych sześciu tygodni działalności pod koniec 2024 roku przez system przepłynęło około 126 mld rubli w gotówce. W czerwcu 2025 r. miesięczny wolumen operacji osiągnął 250 mld rubli, co stanowiło co najmniej 58 ton gotówki.

Jednym z głównych źródeł środków gotówkowych dla A7 stał się moskiewski targ „Sadowod”, którego powierzchnia wynosi 65 hektarów. Zgodnie z wewnętrznymi dokumentami firmy na terenie targu działa co najmniej osiem grup pośredników płatniczych. Otrzymują oni od handlowców torby z gotówką w rublach oraz zlecenia na opłacenie dostaw zagranicznych. Według źródła ICIJ biura tych pośredników znajdują się w pobliżu administracji targowiska.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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