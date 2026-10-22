Парламент Гренландії схвалив підготовку закону про паузу в донному видобутку — Mongabay

Парламент Гренландії 15 жовтня схвалив рішення, яким доручив уряду підготувати закон про призупинення видобутку корисних копалин на морському дні щонайменше до 2029 року. Уряд Гренландії — Naalakkersuisut — має подати законопроєкт до парламенту, Inatsisartut, на початку 2027 року, повідомляє Mongabay.

Голосування парламенту

У голосуванні взяли участь 17 із 31 депутата Inatsisartut. Усі присутні підтримали пропозицію незалежно від партійної належності. Ініціативу в лютому 2026 року внесла представниця партії Inuit Ataqatigiit Піпалук Лінге.

У первинному тексті пропозиції Лінге висловила занепокоєння ризиками для морського середовища Гренландії через інтерес інших країн до глибоководного видобутку. Також ішлося про можливий вплив на мисливські види тварин і рибальство.

Виконавчий директор природоохоронної організації Oceans North Kalaallit Nunaat Єнсерак Поульсен назвав рішення важливим, але зазначив, що воно не є рівнозначним охороні морського середовища. За його словами, парламент одностайно висловився з питання, яке раніше розділяло депутатів.

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Роль рибальства

За даними національної статистичної служби Гренландії за 2026 рік, понад 90% експорту Гренландії забезпечує рибальська галузь. Поульсен заявив, що діяльність, яка може поставити під загрозу продуктивність місцевих вод, створює ризики для сектора, від якого залежить економіка Гренландії.

Депутат центристської партії Юно Бертельсен заявив, що тимчасове припинення має завершитися 31 грудня 2029 року, однак тоді його можна буде продовжити ще на два роки. На його думку, рішення має поєднати захист морів із можливістю розглядати майбутні економічні перспективи.

14 жовтня, за день до голосування, президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії готуються масштабні розвідка та видобуток нафти, газу й мінералів. Mongabay зазначає, що ця заява суперечить рішенню парламенту щодо ліцензування видобутку на морському дні.

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