Parlament Grenlandii 15 października zatwierdził decyzję, w której polecił rządowi przygotowanie ustawy o zawieszeniu wydobycia kopalin z dna morskiego co najmniej do 2029 roku. Rząd Grenlandii — Naalakkersuisut — ma przedłożyć projekt ustawy parlamentowi, Inatsisartut, na początku 2027 roku, informuje Mongabay.

Głosowanie w parlamencie

W głosowaniu uczestniczyło 17 z 31 deputowanych Inatsisartut. Wszyscy obecni poparli propozycję niezależnie od przynależności partyjnej. Inicjatywę w lutym 2026 roku przedstawiła przedstawicielka partii Inuit Ataqatigiit Pipaluk Lynge.

W pierwotnym tekście swojej propozycji Lynge wyraziła zaniepokojenie zagrożeniami dla morskiego środowiska Grenlandii wynikającymi z zainteresowania innych państw górnictwem głębinowym. Mowa była również o możliwym wpływie na gatunki zwierząt łownych i rybołówstwo.

Dyrektor wykonawczy organizacji ekologicznej Oceans North Kalaallit Nunaat, Jens Erik Poulsen, nazwał decyzję ważną, ale zaznaczył, że nie jest ona równoznaczna z ochroną środowiska morskiego. Według niego parlament jednomyślnie wypowiedział się w sprawie, która wcześniej dzieliła deputowanych.

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Rola rybołówstwa

Według danych krajowego urzędu statystycznego Grenlandii za 2026 rok ponad 90% eksportu Grenlandii zapewnia sektor rybołówstwa. Poulsen oświadczył, że działalność, która może zagrozić produktywności lokalnych wód, stwarza ryzyko dla sektora, od którego zależy gospodarka Grenlandii.

Deputowany partii centrowej Juno Berthelsen powiedział, że tymczasowe zawieszenie powinno zakończyć się 31 grudnia 2029 roku, ale następnie może zostać przedłużone o kolejne dwa lata. Jego zdaniem decyzja powinna łączyć ochronę mórz z możliwością rozważania przyszłych perspektyw gospodarczych.

14 października, dzień przed głosowaniem, prezydent USA Donald Trump oświadczył, że w Grenlandii przygotowywane są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania i wydobycie ropy, gazu oraz minerałów. Mongabay zauważa, że to oświadczenie stoi w sprzeczności z decyzją parlamentu w sprawie licencjonowania wydobycia z dna morskiego.

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