Парламент Гренландии 15 октября одобрил решение, которым поручил правительству подготовить закон о приостановке добычи полезных ископаемых на морском дне как минимум до 2029 года. Правительство Гренландии — Naalakkersuisut — должно представить законопроект парламенту, Inatsisartut, в начале 2027 года, сообщает Mongabay.

Голосование в парламенте

В голосовании участвовали 17 из 31 депутата Inatsisartut. Все присутствовавшие поддержали предложение независимо от партийной принадлежности. Инициативу в феврале 2026 года внесла представительница партии Inuit Ataqatigiit Пипалук Линге.

В первоначальном тексте своего предложения Линге выразила обеспокоенность рисками для морской среды Гренландии в связи с интересом других стран к глубоководной добыче. Также речь шла о возможном воздействии на охотничьи виды животных и рыболовство.

Исполнительный директор природоохранной организации Oceans North Kalaallit Nunaat Йенс Эрик Поульсен назвал решение важным, однако отметил, что оно не равнозначно защите морской среды. По его словам, парламент единогласно высказался по вопросу, который ранее разделял депутатов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль рыболовства

Согласно данным национальной статистической службы Гренландии за 2026 год, более 90% экспорта Гренландии обеспечивает рыболовная отрасль. Поульсен заявил, что деятельность, способная поставить под угрозу продуктивность местных вод, создает риски для сектора, от которого зависит экономика Гренландии.

Депутат центристской партии Юно Бертельсен заявил, что временная приостановка должна завершиться 31 декабря 2029 года, однако затем ее можно будет продлить еще на два года. По его мнению, решение должно сочетать защиту морей с возможностью рассматривать будущие экономические перспективы.

14 октября, за день до голосования, президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии готовятся масштабные разведка и добыча нефти, газа и минералов. Mongabay отмечает, что это заявление противоречит решению парламента о лицензировании добычи на морском дне.

Читай нас в