在爱沙尼亚，中间党和社会民主党（SDE）在Emor 10月政党排名中取得最高结果。在已确定政党偏好的受访者中，中间党获得20.6%的支持率，SDE获得20.4%，Isamaa获得19.4%，ERR News报道。

Emor专家艾瓦尔·沃格指出，鉴于民调的统计误差，无法准确确定三大领先政党的排名顺序。该样本的最大误差为正负2.1个百分点。

与9月相比的变化

与9月相比，中间党的支持率上升了3.7个百分点，结束了连续三个月的下滑。SDE的支持率上升了3个百分点，达到该党自年初以来的最高水平。与此同时，Isamaa下跌了4.7个百分点，这是其三年来最差的结果。

改革党以14.2%位居第四，爱沙尼亚保守人民党（EKRE）以13.8%位居第五。Parempoolsed的支持率从9月的9.6%降至10月的6.5%。其他政党仍低于选举门槛：Koos为1.7%，Eesti 200为1.5%，绿党为0.8%，爱沙尼亚民族主义者和保守派党为0.7%。

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没有政党偏好或回答“不知道”的受访者比例从9月的30%降至10月的27%。执政联盟的合计支持率保持在16%，而反对党支持率则从71%上升至74%。

按年龄和地区划分的差异

在爱沙尼亚族受访者中，SDE以23.9%的得票率成为最受欢迎的政党，超过了获得23.2%的Isamaa。在其他族裔群体的受访者中，中间党以62.9%的支持率遥遥领先。在塔林，该党的支持率为31.7%，而SDE为26.3%。

社会民主党在18至34岁选民中保持第一，并在10月也在35至49岁群体中跃居领先。Isamaa在65岁及以上选民中最受欢迎，而中间党在50至64岁人群中最受欢迎。Emor民调于10月12日至21日通过线上和电话方式进行，受访者为1487名达到选举年龄的爱沙尼亚公民。

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