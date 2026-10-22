卡车司机罢工导致意大利南部商品短缺——Interia

意大利南部因卡车司机抗议高油价，商店出现食品、药品、燃料和建筑材料短缺。正如Interia报道，许多货车停止运输，抗议者还在一些地方封锁了道路和高速公路。

货架空置与燃料短缺

由于供应中断，那不勒斯和西西里的超市中肉类、蔬菜、水果和牛奶等新鲜食品的货架已被抢空。克罗托内和雷焦卡拉布里亚的机场也记录到燃料短缺。

在坎帕尼亚大区，马苏里拉奶酪生产面临威胁。卡拉布里亚的建筑工人警告称钢材和沥青短缺。由于供应问题，一些地区缺少药品，加油站燃料不足，部分餐馆已关闭。

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政府回应与暂停抗议

总理焦尔贾·梅洛尼召集了紧急政府会议。当局决定向未参与抗议的卡车司机提供额外保护：执法人员已护送约500名司机。在有报道称发生暴力事件，以及仍在罢工期间运输货物的卡车轮胎被刺破后，政府作出了这一决定。

警方确认了1339名司机的身份，其中242人被罚款。政府还宣布将为运输业者提供财政支持，并呼吁他们停止抗议。

卡拉布里亚的地区物流联合会Fedralog，以及西西里部分地区的司机，决定暂时暂停罢工。他们正等待于10月27日与部长马泰奥·萨尔维尼会面，并表示如果得不到适当回应，可能组织向罗马进军。

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