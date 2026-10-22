10月20日星期二，利沃夫州议会代表们召开了例行全体会议。会议议程看似一如既往。 其中一项议程是将2027年定为“乌克兰起义军（UPA）、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年”——这一倡议在地方层面已多次实施，就其本身而言，对当今的乌克兰而言似乎并非什么闻所未闻之事。 但此次华沙方面的反应却出人意料地激烈：双边合作关系受到质疑，甚至波兰原本为乌克兰准备的大规模军事援助计划也岌岌可危。

截至10月22日，由于基辅中央政府对这一棘手事件作出了迅速反应，这场冲突似乎已基本平息。波兰方面还从乌克兰方面获得了额外保证，即利沃夫州议会的决议不会生效。但“余波”依然存在： 发起投票的议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔被剥夺了五年进入申根区的权利，而克拉科夫和普热梅希尔的市长们已着手重新审视甚至暂停与利沃夫的伙伴关系。

这引发了一个问题：这场冲突究竟为何而起？为何舒赫维奇和乌克兰起义军（UPA）战士的形象在当今波兰与乌克兰的关系中依然如此敏感？如何避免未来再次发生此类误解？UA.News对此进行了深入探究。

事态升级时间线：从利沃夫州行政管理局到与波兰的冲突

这起事件始于10月20日。利沃夫州行政管理局在全体会议上支持将2027年定为“乌克兰起义军（UPA）、罗曼·舒赫维奇及奥列格·奥尔日奇年”。 表面上的理由是纪念活动：2027年将迎来乌克兰起义军（УПА）成立85周年，并纪念其总司令。该倡议由议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔提出。

对于2014年后的乌克兰而言，此类决定并不新鲜。此前，在地区乃至全国层面纪念过去的民族主义人物和组织的情况也曾发生过，因此利沃夫的议员们恐怕未曾料到，此次的反应会如此激烈。

然而，反应确实如此激烈。波兰外交部长西科尔斯基公开称舒赫维奇为“下令驱逐和杀害波兰人的乌克兰起义军（UPA）指挥官”， 并宣布将谢雷梅塔列入不受欢迎人员名单，且禁止其进入申根区。总理图斯克的措辞更为严厉，称乌克兰采取了“自杀式”策略。 他提醒道，自己曾与泽连斯基共同付出巨大努力，才化解了此前乌克兰与波兰关系中类似的危机——而如今这些努力可能付诸东流。

10月21日，波兰内政部正式兑现了威胁：将谢雷梅特列入“不欢迎在申根区逗留人员”名录，并禁止其入境五年。 同一天，地方政府也介入了此事。克拉科夫和普热梅希尔的市长提议暂停甚至彻底终止与利沃夫的伙伴关系。

此外，还有消息称波兰已暂停向乌克兰提供一大批军事援助。这一消息瞬间在乌克兰和波兰媒体间传开。不过随后，波兰国防部方面对此予以了否认。

与此同时，乌克兰外交部称利沃夫州议会的决定“适得其反”，并强调议员们未与外交部门进行磋商。 总统办公室也事实上否决了利沃夫州行政管理局的倡议，公开呼吁地方当局保持“务实”和“负责”的态度。

因此，截至今日，这场冲突似乎已从形式上平息：援助方案未被叫停，基辅和华沙就缓和局势交换了信号，而所有责任都被归咎于那些缺乏远见的利沃夫议员——他们已撤回了该决议： 该决议已从地区行政管理局网站上删除。不过，此事仍留下了一些阴影，其症结在于：当乌克兰最不需要这种“爆炸”的时候，遥远过去的民族主义组织和人物这一话题却再次成为了引爆点。

舒赫维奇究竟

是谁？为何他和乌克兰起义军至今仍如此触动波兰的神经

要理解为何一项纯粹属于地方层面的“乌克兰起义军与舒赫维奇年”决议会在邻国引发如此强烈的反应，有必要回顾罗曼·舒赫维奇的生平及其领导的乌克兰起义军（UPA）的真实面貌——既不神化，也不简化。

舒赫维奇于1907年出生于利沃夫地区，自年轻时起便是乌克兰民族主义运动的活动家，曾加入乌克兰民族主义组织（OUN-B）。 1941年第二次世界大战爆发后，他加入了由德国情报部门从乌克兰民族主义者中组建的“夜莺”营。 随后，该部队被重组为第201“舒茨曼沙夫特”营，该营在1942年底前一直在白俄罗斯境内对抗苏联游击队。 这一段——即与纳粹机构进行的完全官方性质的合作——正是波兰、以色列及其他国家每当舒赫维奇这一人物被列入官方议程时，总会提及的那个“尴尬”事实。 对波兰方面而言，这是指责其“通敌”的依据；而鉴于现有事实，否认舒赫维奇曾在德国部队服役是不符合事实的。

与此同时，舒赫维奇的生平并不止于这一段经历。 自1943年起，他领导了乌克兰起义军（UPA）——这是乌克兰民族主义组织（OUN-B）的武装分支，该组织最初主要对抗苏联政权，但从某个时刻起，也开始对抗德国占领者。 数十年来，苏联宣传始终将他描绘成纯粹的“纳粹帮凶”，同时无视乌克兰起义军斗争中反德的维度。 而当代乌克兰史学界则倾向于仅强调其解放斗争的一面，有时会淡化甚至完全隐瞒战争初期与德国占领者合作等客观事实。 真相一如既往地介于两者之间，且比这两种纯粹意识形态的框架都要复杂得多。

作为一种现象，

乌克兰起义军（UPA）也并非铁板一块。这些主要在乌克兰西部活动的乌克兰民族主义武装团体，内部存在不同派别、不同动机，且受乌克兰民族主义组织（OUN-B）中央领导层的控制程度各不相同。 部分起义军仅针对红军作战，部分则同时对抗共产党人和德国惩罚队，但也有人专门参与针对波兰平民的种族清洗行动。 正是这一方面，使得舒赫维奇和乌克兰起义军（UPA）在波兰眼中成为绝对不可接受的存在。

这里所指的是1943-1944年的沃伦惨案。 在波兰，这被称为“沃伦大屠杀”或“沃伦种族灭绝”。在此期间，乌克兰起义军（UPA）部队及某些其他民族主义武装组织在沃伦和东加利西亚对波兰平民进行了大规模屠杀。 历史学家至今仍在就确切的遇难人数争论不休：估计数字从数万到超过十万波兰人不等。 波兰方面将这些事件定性为种族灭绝，对华沙而言，这并非抽象的历史争论，而是代代相传的鲜活创伤。 波兰方面认为，舒赫维奇本人应对导致这些屠杀的命令负有直接责任。这也正是他们对利沃夫州行政管理局决定作出如此强烈反应的原因。

不过，重要的是也要看到问题的另一面，并全面理解那个时代的歷史背景。20世纪40年代的这场族际冲突并非单方面的：波兰部队也经常对乌克兰村庄进行镇压行动。 尽管客观上乌克兰方面的遇难者人数少了一个数量级，但这并不能减轻这场悲剧对幸存者而言的真实性。 20世纪40年代沃伦地区（更广泛地说，整个欧洲）的局势是“人人自相残杀”： 那场战争中骇人听闻、非人道的逻辑，是任何道德都无法辩解的。正因如此，试图将那些悲剧事件中的任何参与者神化，都不可避免地会引发另一方的抵制。



问题在于，这段历史已非首次成为争议焦点。今年5月，泽连斯基曾授予乌克兰武装部队特种作战部队（SSO）的一个分队“乌克兰起义军（UPA）英雄”的荣誉称号。 这一决定在波兰引发了轩然大波，波兰总统卡罗尔·纳沃茨基随即剥夺了泽连斯基的“白鹰勋章”——这是波兰最高国家荣誉。 泽连斯基高调地通过邮寄方式退还了勋章，这使得事件的情绪更加白热化。当时，双方务实的外交官和政界人士付出了巨大努力，试图平息这场相互冲突的烈火。 而如今，距离那件事仅仅过去几个月，利沃夫的议员们又重新炒作起这个话题——甚至让人感觉这是刻意为之。

这自然引发了一个问题：为什么？为什么每次都要重新提及那些不仅对波兰，而且——坦率地说——对相当一部分乌克兰社会而言都极具争议的人物？ 为何要在那个血腥、好战、充满相互仇恨的过去中寻找英雄——在那里，他们的遗产不可避免地会与近邻引发冲突——而当今的乌克兰却拥有无数真实、鲜活的英雄： 那些此刻正在此地捍卫祖国的人，他们的名字既无需任何历史平反，也不会引发外交风波？这是一个无解的问题。



历史应当留给历史学家

这一事件，尽管表面上看似微不足道，却再次暴露了一系列系统性问题。

首先，乌克兰至今仍未在地方自治的自主行动与国家对外政策之间划出明确的界限。 地区行政机构可能做出未经深思熟虑的决定，其后果不仅会波及整个乌克兰，甚至会产生国际影响。与此同时，中央政府往往事后才从媒体上得知此事，然后仓促而混乱地试图补救局面。 诚然，此次外交部和总统办公室的反应非常迅速，但与预防措施相比，这种反应终究总是为时已晚。

其次，必须指出的是，波兰与乌克兰的关系仍然受制于充满争议的历史记忆。 无论关于“战略伙伴关系”、“共同利益”和共同敌人的言论有多少，乌克兰起义军（UPA）这一话题足以在短短数小时内，将数月乃至数年的外交努力付诸东流。 早在7月，波兰国防部长科西尼亚克-卡米什就曾以极其坦率直白的语气表示：“只要班德拉问题存在，你们就无法加入欧盟。”这是未来面临的一大难题，必须采取措施加以解决。

第三，1940年代的历史显然不该被用来服务于当前的政治或意识形态需求。 总之：若总是沉溺于过去，就不可能建设未来。沃伦惨案、关于舒赫维奇的争议、关于乌克兰起义军（UPA）的讨论、“夜莺”行动以及其他一切——这些都应仅作为历史学家之间专业对话的议题。 当过去被转化为当下的工具时，它总会反噬当下。



总而言之，此次与波兰的“十月冲突”似乎很快得以平息。援助方案未被叫停，基辅迅速采取了缓和措施，而利沃夫议员们也已从其网站上撤下了相关决议。

但下次可能就没这么幸运了。如果乌克兰真的希望将波兰作为盟友——不是口头上的，而是实质上的，一个能提供武器并为乌克兰打开通往欧洲大门的盟友——就应该学会一件事： 有时最明智的决定并非在于通过当地社区眼中“正确”的决议，而在于当这个“正确”决定的代价将波及整个国家时，能够克制自己不做此决定。

更广泛地说，或许值得思考的是，是否应该调整近年来乌克兰整个历史与意识形态的范式。因为过去的幽灵不应影响当下，更不应影响未来。

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