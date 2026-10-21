МЗС України негативно оцінило рішення Львівської облради щодо УПА

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Міністерство закордонних справ України заявило, що нещодавнє рішення Львівської обласної ради, яке зачіпає чутливі історичні питання, є контрпродуктивним і може зашкодити подальшій розбудові українсько-польських відносин на тлі повномасштабної російської агресії та безпекових загроз.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що депутати місцевого органу самоврядування ухвалили це рішення без попередніх консультацій із МЗС чи іншими центральними органами влади для оцінки можливих наслідків на двосторонньому рівні.

У міністерстві підкреслили, що політичні кроки регіональних рад не повинні шкодити національним інтересам України, зокрема у сфері безпеки та євроінтеграції, додавши, що стратегічне партнерство з Варшавою потребує стриманості й фахового діалогу.

Водночас українські дипломати закликали польську сторону утриматися від різких дій у відповідь та підтвердили налаштованість вирішувати всі проблемні питання дипломатичними каналами в дусі добросусідства.

Джерело: Укрінформ.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував нещодавнє рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича, заявивши, що такі дії шкодять самій Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, яким можуть заборонити в’їзд до країни. Причиною стала ініціатива облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Остаточного рішення щодо заборони в’їзду ще немає.

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