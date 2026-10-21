乌克兰外交部对利沃夫州议会关于乌克兰起义军（UPA）的决定表示反对

乌克兰外交部表示，利沃夫州议会最近通过的一项涉及敏感历史问题的决议， 不仅适得其反，而且在俄罗斯全面侵略及安全威胁的背景下，可能损害乌克兰与波兰关系的进一步发展。

外交部强调，该地方自治机构的议员在未事先与外交部或其他中央政府部门协商以评估该决定可能对双边关系造成的影响的情况下，便通过了该决议。

外交部强调，地区议会的政治举措不应损害乌克兰的国家利益，特别是在安全与欧洲一体化领域，并补充道，与华沙的战略伙伴关系需要克制和专业对话。

与此同时，乌克兰外交官呼吁波兰方面避免采取激烈的报复行动，并重申了本方致力于本着睦邻友好精神，通过外交渠道解决所有争议问题的意愿。

来源：乌克兰通讯社。

波兰总理唐纳德·图斯克批评了利沃夫州议会最近作出的将2027年定为“乌克兰起义军 （UPA）及罗曼·舒赫维奇之年，并表示此类行为不仅损害乌克兰自身利益，更会阻碍波兰与乌克兰之间的合作。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基签署了将利沃夫州议会议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔列入可能被禁止入境人员名单的申请。 起因是该州议会提出将2027年定为“乌克兰起义军、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年”的倡议。关于禁止入境的最终决定尚未作出。

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