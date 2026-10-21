Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oświadczyło, że niedawna decyzja Rady Obwodowej we Lwowie, która dotyczy wrażliwych kwestii historycznych, jest szkodliwe i może zaszkodzić dalszemu rozwojowi stosunków ukraińsko-polskich w kontekście pełnej agresji rosyjskiej i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

W resortach polityki zagranicznej podkreślono, że radni lokalnego samorządu podjęli tę decyzję bez wcześniejszych konsultacji z MSZ lub innymi centralnymi organami władzy w celu oceny ewentualnych konsekwencji na poziomie dwustronnym.

W ministerstwie podkreślono, że działania polityczne rad regionalnych nie powinny szkodzić interesom narodowym Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i integracji europejskiej, dodając, że strategiczne partnerstwo z Warszawą wymaga powściągliwości i profesjonalnego dialogu.

Jednocześnie ukraińscy dyplomaci wezwali stronę polską do powstrzymania się od ostrych działań w odpowiedzi i potwierdzili gotowość do rozwiązywania wszystkich spornych kwestii kanałami dyplomatycznymi w duchu dobrego sąsiedztwa.

Źródło: Ukrinform.

Premier Polski Donald Tusk skrytykował niedawną decyzję Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) oraz Romana Szuchewicza, stwierdzając, że takie działania szkodzą samej Ukrainie i utrudniają współpracę polsko-ukraińską.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podpisał wniosek o wpisanie posła Rady Obwodowej we Lwowie Swiatosława Szereiety na listę osób, którym może zostać zakazany wjazd do kraju. Powodem była inicjatywa rady obwodowej mająca na celu ogłoszenie roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza. Ostateczna decyzja w sprawie zakazu wjazdu nie została jeszcze podjęta.

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