МИД Украины негативно оценило решение Львовского облсовета в отношении УПА

Министерство иностранных дел Украины заявило, что недавнее решение Львовского областного совета, затрагивающее деликатные исторические вопросы, является контрпродуктивным и может нанести ущерб дальнейшему развитию украинско-польских отношений на фоне полномасштабной российской агрессии и угроз безопасности.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что депутаты местного органа самоуправления приняли это решение без предварительных консультаций с МИД или другими центральными органами власти для оценки возможных последствий на двустороннем уровне.

В министерстве подчеркнули, что политические шаги региональных советов не должны наносить ущерб национальным интересам Украины, в частности в сфере безопасности и евроинтеграции, добавив, что стратегическое партнерство с Варшавой требует сдержанности и профессионального диалога.

В то же время украинские дипломаты призвали польскую сторону воздержаться от резких ответных действий и подтвердили настроенность решать все проблемные вопросы по дипломатическим каналам в духе добрососедства.

Источник: Укринформ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал недавнее решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича, заявив, что такие действия наносят ущерб самой Украине и затрудняют польско-украинское сотрудничество.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, которым может быть запрещен въезд в страну. Причиной стала инициатива облсовета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Окончательного решения о запрете въезда пока нет.

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