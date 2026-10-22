Во вторник, 20 октября, депутаты Львовского областного совета собрались на очередное пленарное заседание. Повестка дня выглядела обычной. Одним из пунктов было провозглашение 2027 года годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича — инициатива, которую уже неоднократно реализовывали на местном уровне и которая сама по себе не выглядит чем-то неслыханным для современной Украины. Но на этот раз реакция Варшавы оказалась на удивление резкой: под вопросом оказалось двустороннее сотрудничество и даже крупный пакет военной помощи, который Польша готовила для Украины.

По состоянию на 22 октября конфликт выглядит практически урегулированным благодаря оперативной реакции центральной власти в Киеве на этот проблемный случай. Польская сторона также дополнительно получила заверения от Украины, что решение Львовского облсовета не вступит в силу. Но «осадок» остался: депутат Святослав Шеремета, инициировавший голосование, на пять лет лишен права въезда в Шенгенскую зону, а мэры Кракова и Перемышля уже инициировали пересмотр и даже приостановку партнерских отношений со Львовом.

Возникает вопрос: почему вообще возник этот конфликт и почему фигуры Шухевича и бойцов УПА до сих пор остаются столь взрывоопасными в современных польско-украинских отношениях? Как предотвратить подобные недоразумения в будущем? Издание UA.News разбиралось в этом вопросе.

Хронология обострения: от Львовской ОГА до конфликта с Польшей

Эта история началась 20 октября. Львовская ОГА на пленарном заседании поддержала провозглашение 2027 года годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Формальным поводом стали юбилеи: в 2027 году должно было отмечаться 85-летие создания УПА и память о её главнокомандующем. Инициатором выступил депутат Святослав Шеремета.

Для Украины после 2014 года подобные решения не являются новостью. Чествование националистических деятелей и организаций прошлого на региональном и даже общегосударственном уровне происходило и раньше, поэтому львовские депутаты вряд ли ожидали, что на этот раз реакция будет настолько острой.

Впрочем, она оказалась именно такой. Глава польского МИД Сикорский публично назвал Шухевича «командиром УПА, отдававшего приказы о выселении и убийствах поляков», и заявил, что Шеремета будет внесен в реестр нежелательных лиц, которым к тому же запретят въезд в Шенгенскую зону. Премьер Туск использовал еще более жесткие слова, заявив о «самоубийственной» тактике Украины. Он напомнил, что вместе с Зеленским приложил немало усилий для преодоления предыдущего аналогичного кризиса в украинско-польских отношениях — и теперь эта работа может пойти насмарку.

Уже 21 октября МВД Польши официально выполнило угрозу: Шеремета внесли в реестр лиц, пребывание которых в Шенгенской зоне является нежелательным, с запретом на въезд сроком на пять лет. В тот же день к делу подключились местные администрации. Так, мэры Кракова и Перемышля предложили приостановить или вовсе разорвать партнерские отношения со Львовом.

Также появилась информация, что Польша приостановила передачу Украине крупного пакета военной помощи. Эта новость мгновенно разлетелась по украинским и польским СМИ. Однако впоследствии её опровергли на уровне Минобороны Польши.

Между тем украинский МИД назвал решение Львовского облсовета «контрпродуктивным» и подчеркнул, что депутаты не советовались с внешнеполитическим ведомством. Офис президента также de facto открестился от инициативы Львовской ОГА, публично призвав местные власти к «прагматизму» и «ответственности».

Поэтому на сегодняшний день конфликт кажется формально исчерпанным: пакет помощи не остановлен, Киев и Варшава обменялись сигналами о деэскалации, а виновными во всём выставили не слишком дальновидных львовских депутатов, которые уже отозвали своё постановление: она удалена с сайта ОВА. Впрочем, определенный осадок остался, и он заключается в том, что тема националистических формирований и деятелей далекого прошлого вновь сработала как детонатор в тот момент, когда этот «взрыв» нужен Украине меньше всего.



Кто такой Шухевич и почему он и УПА до сих пор так задевают Польшу

Чтобы понять, почему сугубо региональное решение о «годе УПА и Шухевича» вызвало такую реакцию в соседнем государстве, стоит вспомнить, кем был Роман Шухевич и чем была УПА — без мифов, но и без упрощений.

Шухевич родился в 1907 году на Львовщине, с юности был активистом украинского националистического движения, входил в ОУН (б). После начала Второй мировой войны в 1941 году служил в составе батальона «Нахтигаль», сформированного немецкой разведкой из украинских националистов. Впоследствии это подразделение было переформировано в 201-й шуцманшафт-батальон, который до конца 1942 года действовал на территории Беларуси против советских партизан. Этот эпизод — вполне официальное сотрудничество с нацистскими структурами — и есть тот самый «неудобный» факт, о котором в Польше, Израиле и других странах вспоминают каждый раз, когда фигура Шухевича попадает в официальную повестку дня. Для польской стороны это повод говорить о коллаборационизме, и отрицать факт службы Шухевича в немецких формированиях некорректно с учетом фактов.

В то же время биография Шухевича не исчерпывается этим эпизодом. С 1943 года он возглавлял Украинскую повстанческую армию (УПА) — вооруженное крыло ОУН(б), которое боролось прежде всего против советской власти, но с определенного момента — и против немецких оккупантов. Советская пропаганда десятилетиями изображала его исключительно как «пособника нацистов», игнорируя, в том числе, антинемецкую составляющую борьбы УПА. Современная же украинская историография, в свою очередь, склонна подчеркивать исключительно освободительный аспект, иногда преуменьшая или вовсе умалчивая об объективных фактах, таких как сотрудничество с немецкими оккупантами в начале войны. Истина, как всегда, где-то посередине, и она сложнее любой из этих двух сугубо идеологических рамок.



УПА как явление тоже не была монолитом. Это были украинские националистические вооруженные формирования, действовавшие преимущественно на Западной Украине — но с различными течениями, разной мотивацией и разной степенью подконтрольности центральному руководству ОУН(б). Часть повстанцев воевала исключительно против Красной армии, часть — и против коммунистов, и против немецких карательных отрядов, но были и те, кто участвовал исключительно в этнических чистках против мирного польского населения. Именно этот аспект делает Шухевича и УПА абсолютно неприемлемыми явлениями для Польши.

Речь идет о Волынской трагедии 1943–1944 годов. В Польше это называют «Волынской резней» или «геноцидом на Волыни». В этот период отряды УПА и некоторые другие националистические формирования совершали массовые убийства польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Галиции. Историки до сих пор спорят о точном числе жертв: оценки колеблются от нескольких десятков тысяч до более ста тысяч поляков. Польская сторона квалифицирует эти события как геноцид, и для Варшавы это не абстрактная историческая дискуссия, а живая травма, передающаяся из поколения в поколение. В Польше считают Шухевича лично ответственным за приказы, приведшие к этим убийствам. Именно этим и объясняется такая жесткая реакция на решение Львовской ОГА.

Важно, впрочем, помнить и об обратной стороне медали и в целом понимать исторический контекст той эпохи. Этот межэтнический конфликт 1940-х годов не был односторонним: польские формирования также регулярно проводили карательные акции против украинских сел. И хотя объективно количество жертв с украинской стороны было на порядок меньше, это не делает трагедию менее реальной для тех, кто её пережил. Ситуация на территории Волыни (а в более широком смысле — и всей Европы) в 1940-х годах была такова, что «все резали всех»: ужасная, бесчеловечная логика той войны, которая не поддается никакому моральному оправданию. И именно поэтому попытки героизировать кого-либо из участников тех трагических событий неизбежно вызывают сопротивление у другой стороны.



Проблема в том, что вся эта история уже не впервые становится камнем преткновения. В мае этого же года Зеленский присвоил одному из подразделений ССО ВСУ почетное наименование «имени героев УПА». Это решение вызвало волну возмущения в Польше, а президент Кароль Навроцкий в ответ лишил Зеленского Ордена Белого Орла — высшей польской государственной награды. Зеленский демонстративно вернул орден по почте, что придало истории еще большую эмоциональную остроту. Прагматичные дипломаты и политики с обеих сторон тогда приложили множество усилий, чтобы погасить пламя взаимного конфликта. И вот теперь, буквально через несколько месяцев, львовские депутаты вновь раздули ту же самую тему — может даже сложиться впечатление, что это сделано специально.

Возникает закономерный вопрос: зачем? Зачем каждый раз возвращаться к личностям, которые являются глубоко неоднозначными не только для Польши, но и — будем честны — для немалой части украинского общества? Зачем искать героев в кровавом, воинственном, полном взаимной ненависти прошлом, где их наследие неизбежно вызывает конфликты с ближайшими соседями — когда в наши дни у Украины есть множество настоящих, живых героев: тех, кто защищает страну здесь и сейчас, чьи имена не нуждаются в каких-либо исторических реабилитациях и не вызывают дипломатических скандалов? Вопросы без ответов.



Историю нужно оставить историкам

Этот эпизод, несмотря на свою, казалось бы, абсолютную внешнюю мелочность, в очередной раз обнажает ряд системных проблем.

Во-первых, в Украине до сих пор не проложена четкая грань между самостоятельной деятельностью местного самоуправления и внешней политикой государства. Областная администрация может принять необдуманное решение, которое будет иметь не только общеукраинские, но и международные последствия. При этом центральная власть узнает об этом постфактум, из СМИ, поспешно бросаясь хаотично исправлять ситуацию. Да, на этот раз МИД и Офис президента отреагировали очень оперативно, но реакция, в отличие от превентивных мер, всё равно всегда запаздывает.

Во-вторых, следует констатировать, что польско-украинские отношения остаются заложниками неоднозначной исторической памяти. Сколько бы ни говорили о «стратегическом партнерстве», «общих интересах» и общем враге, тема УПА способна за считанные часы перечеркнуть месяцы и годы дипломатической работы. Еще в июле глава польского Минобороны Косиняк-Камыш заявил максимально откровенно и прямо: «С Бандерой вы в ЕС не вступите». Это серьезная проблема на будущее, с которой нужно что-то делать.

В-третьих, история 1940-х годов — это явно не тот материал, который стоит использовать для текущих политических или идеологических нужд. И вообще: невозможно построить будущее, постоянно возвращаясь к прошлому. Волынская трагедия, споры о Шухевиче, дискуссии об УПА, «Нахтигаль» и всё остальное — всё это должно оставаться предметом профессионального разговора историков с историками. Когда прошлое превращается в инструмент настоящего, оно всегда наносит удар по сегодняшнему дню.



Подводя итоги, «октябрьский конфликт» с поляками, похоже, на этот раз удалось быстро уладить. Пакет помощи не приостановлен, Киев быстро пошел на деэскалацию, а львовские депутаты уже удалили соответствующую резолюцию со своего сайта.

Но в следующий раз может и не повезти. И если Украина действительно хочет сохранить Польшу в качестве союзника — не декларативного, а реального, того, кто дает оружие и открывает двери в Европу, — стоит научиться одной простой вещи: иногда самое мудрое решение заключается не в том, чтобы принять «правильное» с точки зрения местной общины решение, а в том, чтобы воздержаться от него, когда цена этого «правильного» решения измеряется проблемами на уровне всего государства.

А если говорить шире, возможно, стоило бы задуматься над корректировкой всей украинской историко-идеологической парадигмы последних лет. Потому что призраки прошлого не должны оказывать никакого влияния на настоящее и тем более на будущее.

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