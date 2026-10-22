在俄罗斯，这个侵略国的执法人员拘留了来自共产党、曾任国家杜马议员的奥列格·米哈伊洛夫。他被指控公开为恐怖主义辩护，《莫斯科时报》报道。

在莫斯科机场被拘留

俄罗斯联邦共产党科米共和国地区分支在社交媒体上表示，米哈伊洛夫在结束休假返回后于莫斯科机场被拘留。这名政治人物自2014年以来一直领导该党在科米的分支，并于2021年至2026年9月担任国家杜马议员。

在上个月的议会选举中，米哈伊洛夫将席位输给了执政党“统一俄罗斯党”的候选人。

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指控内容

据该报报道，此案与旧的社交媒体帖子有关，米哈伊洛夫据称在这些帖子中表达了对被监禁的社会学家鲍里斯·卡加尔利茨基和左翼活动人士谢尔盖·乌达利佐夫的支持。

俄罗斯联邦共产党科米分支称，这起刑事追诉是地区领导人罗斯季斯拉夫·戈尔德施泰因和“统一俄罗斯党”的报复。法院应于周四决定对米哈伊洛夫采取何种预防措施。若被认定有罪，他可能面临最高七年监禁。

8月，另一名俄罗斯联邦共产党代表尼古拉·邦达连科在萨拉托夫州因一起“极端主义”案件被拘留，该案与一则包含已故反对派活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼照片的旧帖子有关。

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