Экс-депутата Михайлова задержали в России — The Moscow Times

В России правоохранители государства-агрессора задержали бывшего депутата Госдумы от Коммунистической партии Олега Михайлова. Ему вменяют публичное оправдание терроризма, сообщает The Moscow Times.

Задержание в московском аэропорту

Региональное отделение КПРФ в Республике Коми заявило в социальных сетях, что Михайлова задержали в московском аэропорту после его возвращения из отпуска. Политик возглавляет отделение партии в Коми с 2014 года, а депутатом Госдумы был с 2021 года до сентября 2026 года.

На парламентских выборах в прошлом месяце Михайлов проиграл мандат кандидату от правящей партии «Единая Россия».

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Суть обвинения

По данным издания, дело связано со старыми публикациями в социальных сетях, в которых Михайлов якобы выражал поддержку заключенному социологу Борису Кагарлицкому и левому активисту Сергею Удальцову.

В отделении КПРФ в Коми назвали уголовное преследование местью со стороны главы региона Ростислава Гольдштейна и «Единой России». В четверг суд должен определить меру пресечения для Михайлова. В случае признания виновным ему может грозить до семи лет лишения свободы.

В августе в Саратовской области задержали другого представителя КПРФ Николая Бондаренко по делу об «экстремизме», связанному со старой публикацией с фотографией покойного оппозиционного активиста Алексея Навального.

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