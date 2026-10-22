Były deputowany Mychajłow zatrzymany w Rosji — The Moscow Times

W Rosji funkcjonariusze organów ścigania państwa-agresora zatrzymali byłego deputowanego Dumy Państwowej z ramienia Partii Komunistycznej Olega Mychajłowa. Zarzuca mu się publiczne usprawiedliwianie terroryzmu, informuje The Moscow Times.

Zatrzymanie na moskiewskim lotnisku

Regionalny oddział Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej w Republice Komi podał w mediach społecznościowych, że Mychajłow został zatrzymany na moskiewskim lotnisku po powrocie z urlopu. Polityk kieruje oddziałem partii w Komi od 2014 roku, a deputowanym Dumy Państwowej był od 2021 roku do września 2026 roku.

W wyborach parlamentarnych w ubiegłym miesiącu Mychajłow przegrał mandat z kandydatem rządzącej partii Jedna Rosja.

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Istota oskarżenia

Według publikacji sprawa jest związana ze starymi wpisami w mediach społecznościowych, w których Mychajłow miał rzekomo wyrażać poparcie dla uwięzionego socjologa Borisa Kagarlitskiego i lewicowego aktywisty Siergieja Udalcowa.

Oddział Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej w Komi nazwał postępowanie karne zemstą ze strony szefa regionu Rostisława Goldsztejna i Jednej Rosji. W czwartek sąd ma określić środek zapobiegawczy wobec Mychajłowa. W razie uznania go za winnego grozi mu do siedmiu lat pozbawienia wolności.

W sierpniu w obwodzie saratowskim zatrzymano innego przedstawiciela Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Nikołaja Bondarenkę, w sprawie o „ekstremizm”, związanej ze starym wpisem ze zdjęciem zmarłego opozycyjnego aktywisty Aleksieja Nawalnego.

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