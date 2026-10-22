W Paryżu w najbliższą sobotę z powodu zaplanowanych demonstracji nie będą czynne Luwr, muzeum d’Orsay, muzeum Pabla Picassa oraz Grand Palais. Decyzję tę podjęło francuskie Ministerstwo Kultury, które wyjaśniło ją bezpieczeństwem zwiedzających i pracowników muzeów.

Środki bezpieczeństwa w stolicy

Jak informuje RMF24, ministerstwo wezwało podległe mu instytucje do podjęcia wszelkich możliwych działań zapobiegawczych. Władze miasta poprosiły również mieszkańców o zachowanie czujności i usunięcie z ulic stolików oraz zaparkowanych rowerów, które mogą stać się obiektami wandalizmu.

W paryskim ratuszu obawiają się powtórzenia wydarzeń z ubiegłego tygodnia, gdy protesty społeczne przerodziły się w zamieszki. Służby miejskie i organy ścigania są w stanie gotowości, a mieszkańców i turystów ostrzeżono przed możliwymi ograniczeniami i utrudnieniami w mieście.

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Ograniczenia dotyczące demonstracji

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że w najbliższych dniach władze będą zezwalać wyłącznie na demonstracje organizowane przez związki zawodowe. Inne zgromadzenia zgłoszone przez osoby bez odpowiednich uprawnień będą, jak powiedział, zakazywane.

Minister sprawiedliwości Gérald Darmanin poinformował, że od ubiegłej soboty zatrzymano 2700 osób. Spośród nich 217, głównie młodych mężczyzn, zostało tymczasowo aresztowanych.

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