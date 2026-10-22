В Париже в ближайшую субботу из-за запланированных демонстраций не будут работать Лувр, музей Орсе, музей Пабло Пикассо и Гран-Пале. Такое решение приняло Министерство культуры Франции, объяснив его безопасностью посетителей и сотрудников музеев.

Меры безопасности в столице

Как сообщает RMF24, министерство призвало подведомственные ему учреждения принять все возможные превентивные меры. Городские власти также попросили жителей быть бдительными и убрать с улиц столики и припаркованные велосипеды, которые могут стать объектами вандализма.

В мэрии Парижа опасаются повторения событий прошлой недели, когда социальные протесты переросли в беспорядки. Городские службы и правоохранительные органы находятся в состоянии готовности, а жителей и туристов предупредили о возможных ограничениях и затруднениях в городе.

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Ограничения для демонстраций

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни власти будут разрешать только демонстрации, организованные профсоюзами. Другие собрания, заявленные лицами без соответствующих полномочий, по его словам, будут запрещать.

Министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил, что с прошлой субботы были задержаны 2700 человек. Из них 217, преимущественно молодых мужчин, были взяты под стражу.

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