Страйк далекобійників спричинив дефіцит товарів на півдні Італії — Interia

На півдні Італії через протест водіїв вантажівок проти високих цін на пальне виник дефіцит продуктів у магазинах, ліків, пального та будівельних матеріалів. Як повідомляє Interia, багато вантажних автомобілів припинили рейси, а в окремих місцях протестувальники блокували дороги й автомагістралі.

Порожні полиці та нестача пального

У супермаркетах Неаполя та Сицилії спорожніли полиці зі свіжими продуктами, зокрема м'ясом, овочами, фруктами та молоком, через перебої з постачанням. Нестачу пального також зафіксували в аеропортах Кротоне та Реджо-Калабрії.

У регіоні Кампанія під загрозою опинилося виробництво моцарели. Будівельники в Калабрії попередили про нестачу сталі й асфальту. Через проблеми з поставками в деяких місцевостях бракує ліків і пального на автозаправках, а частина ресторанів зачинилася.

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Реакція уряду та призупинення протесту

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні скликала термінове засідання уряду. Влада вирішила надати додатковий захист далекобійникам, які не долучилися до протесту: правоохоронці вже супроводили близько 500 водіїв. Таке рішення ухвалили після повідомлень про насильство та проколювання шин вантажівок, що перевозили товари попри страйк.

Поліція встановила особи 1339 водіїв, 242 із яких оштрафували. Уряд також анонсував фінансову підтримку перевізників та закликав їх припинити протест.

Регіональна логістична федерація Fedralog у Калабрії, а також водії в окремих районах Сицилії вирішили тимчасово призупинити страйк. Вони очікують зустрічі з міністром Маттео Сальвіні 27 жовтня та заявили, що за відсутності належної реакції можуть організувати марш на Рим.

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