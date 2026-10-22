Na południu Włoch protest kierowców ciężarówek przeciwko wysokim cenom paliw spowodował niedobór produktów spożywczych w sklepach, leków, paliwa i materiałów budowlanych. Jak podaje Interia, wiele samochodów ciężarowych przerwało kursy, a w niektórych miejscach protestujący blokowali drogi i autostrady.

Puste półki i niedobór paliwa

W supermarketach w Neapolu i na Sycylii z powodu zakłóceń w dostawach opustoszały półki ze świeżymi produktami, w tym mięsem, warzywami, owocami i mlekiem. Niedobór paliwa odnotowano również na lotniskach w Crotone i Reggio di Calabria.

W regionie Kampania zagrożona jest produkcja mozzarelli. Budowlańcy w Kalabrii ostrzegli przed niedoborem stali i asfaltu. Z powodu problemów z dostawami w niektórych miejscowościach brakuje leków i paliwa na stacjach benzynowych, a część restauracji została zamknięta.

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Reakcja rządu i zawieszenie protestu

Premier Giorgia Meloni zwołała nadzwyczajne posiedzenie rządu. Władze zdecydowały o zapewnieniu dodatkowej ochrony kierowcom ciężarówek, którzy nie przyłączyli się do protestu: funkcjonariusze już eskortowali około 500 kierowców. Decyzję podjęto po doniesieniach o przemocy i przebijaniu opon w ciężarówkach, które przewoziły towary mimo strajku.

Policja ustaliła tożsamość 1339 kierowców, z których 242 ukarano grzywnami. Rząd zapowiedział również wsparcie finansowe dla przewoźników i wezwał ich do zakończenia protestu.

Regionalna federacja logistyczna Fedralog w Kalabrii, a także kierowcy w niektórych rejonach Sycylii, postanowili tymczasowo zawiesić strajk. Oczekują na spotkanie z ministrem Matteo Salvinim 27 października i oświadczyli, że w przypadku braku odpowiedniej reakcji mogą zorganizować marsz na Rzym.

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