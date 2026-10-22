Na Cyprze pracownicy wszystkich programów wsparcia ministerstwa edukacji, w tym kursów edukacyjnych i technicznych, przeprowadzą w piątek 24-godzinny strajk. Jako powód wskazują niewywiązanie się rządu ze zobowiązań oraz brak rozwiązania problemów z zatrudnieniem, informuje Cyprus Mail.

Żądania związków zawodowych

Związki zawodowe SEK i PEO we wspólnym oświadczeniu zażądały pisemnych odpowiedzi i praktycznych rozwiązań. Ostrzegły, że w przypadku niespełnienia ich żądań mogą przeprowadzić kolejny strajk, który potencjalnie stanie się bezterminowy, a także zorganizować 2 listopada protest przed pałacem prezydenckim.

Według związków zawodowych strajk zaplanowany na 5 października został odroczony o dwa tygodnie na prośbę ministra edukacji. Jednocześnie, jak twierdzą, w tym czasie nie osiągnięto znaczącego postępu.

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Kwestie dochodów i wakatów

Przedstawiciele SEK i PEO oświadczyli, że setki pracowników nie mają dochodów od maja. Kolejna część osób, jak podali, straciła pracę, ponieważ stali nauczyciele pracują w nadgodzinach.

Wśród głównych żądań są: wypłata z mocą wsteczną dodatku letniego za czerwiec–sierpień 2026 roku, obsadzenie wakatów na podstawie umów terminowych na rok akademicki 2026–2027 oraz zniesienie ograniczeń dotyczących dodatkowej pracy pod warunkiem przestrzegania ustanowionego prawem 48-godzinnego limitu. Związki zawodowe obarczyły rząd odpowiedzialnością za możliwą eskalację sytuacji.

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