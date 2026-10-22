На Кипре работники всех программ поддержки министерства образования, включая образовательные и технические курсы, проведут в пятницу 24-часовую забастовку. Причиной они называют невыполнение правительством обязательств и отсутствие решения проблем с трудоустройством, сообщает Cyprus Mail.

Требования профсоюзов

Профсоюзы SEK и PEO в совместном заявлении потребовали письменных ответов и практических решений. Они предупредили, что в случае невыполнения требований могут провести еще одну забастовку, которая потенциально станет бессрочной, а также организовать 2 ноября акцию протеста у президентского дворца.

По словам профсоюзов, запланированная на 5 октября забастовка была отложена на две недели по просьбе министра образования. В то же время, как они утверждают, существенного прогресса за это время достигнуто не было.

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Вопросы доходов и вакансий

Представители SEK и PEO заявили, что сотни работников не имеют дохода с мая. Еще часть людей, по их словам, потеряла работу из-за того, что постоянные учителя работают сверхурочно.

Среди основных требований — выплата летней надбавки задним числом за июнь—август 2026 года, заполнение вакансий по срочным контрактам на 2026–2027 учебный год и отмена ограничений на дополнительную работу при соблюдении установленного законом 48-часового лимита. Профсоюзы возложили ответственность за возможную эскалацию ситуации на правительство.

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