W Stanach Zjednoczonych była członkini Izby Reprezentantów Mary Peltola prowadzi kampanię o mandat Alaski w Senacie, który obecnie zajmuje republikanin Dan Sullivan. Według The Guardian Sullivan pozostawał za Peltolą w niektórych ostatnich sondażach. Demokraci w stanie uważają, że rosnące koszty życia i konkurencyjna sytuacja polityczna mogą pomóc im zdobyć ten mandat po raz pierwszy od niemal dwóch dekad.

Peltola prowadzi kampanię w trudno dostępnych rejonach środkowej Alaski, gdzie towary i energia kosztują znacznie więcej niż w Anchorage. Jak mówi, w niektórych miejscowościach ręczniki papierowe są sprzedawane za 40 dolarów, pół galona mleka owsianego kosztuje 21 dolarów, a zamrażarka może kosztować cztery razy więcej. W społecznościach wzdłuż Oceanu Arktycznego, jak powiedziała, rachunki za prąd osiągnęły 1500 dolarów miesięcznie z powodu zależności od generatorów dieslowskich i wzrostu cen oleju napędowego.

Kampania wokół cen i zasobów

Peltola, przedstawicielka rdzennej ludności Alaski i była kongresmenka, popiera wydobycie ropy i gazu oraz prawo do posiadania broni. Jej hasło wyborcze brzmi: „ryby, rodzina, wolność”. Sprzeciwia się polityce celnej prezydenta Donalda Trumpa, twierdząc, że cła podniosły koszt importu z Kanady, która oddziela Alaskę od reszty Stanów Zjednoczonych.

Kandydatka wiąże również wzrost cen benzyny i oleju napędowego z decyzją Trumpa o zaatakowaniu Iranu, po której wybuchł konflikt. Jak mówi, paliwo do wewnętrznych regionów i społeczności wyspiarskich Alaski jest zwykle dostarczane barkami lub statkami, dlatego jest tam szczególnie drogie.

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Sullivan podkreśla poparcie dla obiektów wojskowych Alaski, projektów naftowych i infrastruktury. Na wiecu z Trumpem oświadczył, że demokraci rzekomo próbowali ograniczyć wydobycie ropy i gazu w stanie oraz podnieśli koszty energii. Trump przyjechał do konserwatywnej doliny Matanuska-Susitna, aby poprzeć urzędującego senatora.

Głosowanie i oskarżenia

Sullivan skrytykował także swoją rywalkę po publikacji The New York Times dotyczącej zarzutów o rzekomo niewłaściwe traktowanie pracowników przez Peltolę. Jej sztab oświadczył, że część twierdzeń zawartych w materiale nie odpowiada prawdzie, a sama Peltola nazwała niektóre oskarżenia zmyśleniami.

Na wynik wyborów 3 listopada może wpłynąć inny kandydat republikański o nazwisku podobnym do nazwiska Sullivana, który przeszedł prawybory w systemie top-four. Na Alasce stosuje się głosowanie preferencyjne, a liczenie głosów tradycyjnie trwa długo, dlatego ostateczny wynik wyścigu do Senatu może nie być znany od razu.

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