В США бывшая член Палаты представителей Мэри Пелтола ведет кампанию за место Аляски в Сенате, которое сейчас занимает республиканец Дэн Салливан. По данным The Guardian, Салливан отставал от Пелтолы в некоторых последних опросах. Демократы штата считают, что рост стоимости жизни и конкурентная политическая ситуация могут помочь им получить это место впервые почти за два десятилетия.

Пелтола проводит кампанию в труднодоступных районах внутренней Аляски, где товары и энергия стоят существенно дороже, чем в Анкоридже. По ее словам, в отдельных населенных пунктах бумажные полотенца продаются за 40 долларов, полгаллона овсяного молока — за 21 доллар, а морозильная камера может стоить вчетверо дороже. В общинах вдоль Северного Ледовитого океана, по ее словам, счета за электричество достигли 1500 долларов в месяц из-за зависимости от дизельных генераторов и роста цен на дизельное топливо.

Кампания вокруг цен и ресурсов

Пелтола, представительница коренного населения Аляски и бывшая конгрессвумен, поддерживает добычу нефти и газа и право на владение оружием. Ее предвыборный лозунг — «рыба, семья, свобода». Она выступает против тарифной политики президента Дональда Трампа, заявляя, что пошлины повысили стоимость импорта из Канады, которая отделяет Аляску от остальной части США.

Кандидатка также связывает подорожание бензина и дизельного топлива с решением Трампа атаковать Иран, после которого разгорелся конфликт. По ее словам, топливо во внутренние районы и островные общины Аляски обычно доставляют баржами или судами, поэтому там оно стоит особенно дорого.

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Салливан делает акцент на поддержке военных объектов Аляски, нефтяных проектов и инфраструктуры. На митинге с Трампом он заявил, что демократы якобы пытались ограничить добычу нефти и газа в штате и повысили стоимость энергии. Трамп приехал в консервативную долину Матануска-Суситна, чтобы поддержать действующего сенатора.

Голосование и обвинения

Салливан также раскритиковал соперницу после публикации The New York Times об обвинениях в якобы ненадлежащем обращении Пелтолы с сотрудниками. Ее штаб заявил, что часть утверждений в материале не соответствует действительности, а сама Пелтола назвала некоторые обвинения выдумками.

На результат выборов 3 ноября может повлиять другой кандидат-республиканец с именем, похожим на имя Салливана, который прошел праймериз по системе top-four. На Аляске применяется рейтинговое голосование, а подсчет бюллетеней традиционно занимает много времени, поэтому окончательный результат сенатской гонки может стать известен не сразу.

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