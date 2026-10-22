Министерство иностранных дел Франции ответило Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) на публикацию о протестах во Франции, обнародовав статистику смертей от огнестрельного оружия в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Independent.

ICE распространила видео, на котором люди в масках стоят возле большого пожара во время недавних демонстраций во Франции. В публикации служба заявила, что каждый день борется за то, чтобы американские улицы не выглядели так же.

Страница French Response, которой, по данным издания, управляет французское внешнеполитическое ведомство, распространила эту запись. В ответ она опубликовала данные о смертности от огнестрельного оружия в США и заявила, что Франция каждый день борется за то, чтобы ее статистика не была похожа на американскую.

Статистика смертей от оружия

French Response опубликовала сравнение количества смертей от огнестрельного оружия на 100 тысяч населения среди стран G7. Согласно приведенным данным, в США показатель составляет 5,9, в Канаде — 0,8, во Франции — 0,3, в Великобритании — 0,1. Источник этих расчетов страница не указала.

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В то же время, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2024 году в стране от ранений, связанных с огнестрельным оружием, погибли более 44 тысяч человек. В это число входят, в частности, убийства и самоубийства с применением оружия.

Реакция на заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп ранее без доказательств связал французские протесты с миграцией. Он заявлял, что Францию якобы разрушают мигранты, джихадисты и коммунисты. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также объяснял беспорядки иммиграцией и проблемами интеграции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал такие высказывания о протестах неприемлемыми и глупыми. Во Франции демонстрации начались в прошлом месяце из-за недовольства студентов условиями обучения и нехваткой учителей, а затем приобрели общенациональный масштаб. Участники также выражают обеспокоенность стоимостью жизни и ухудшением государственных услуг.

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