法国外交部回应美国移民与海关执法局（ICE）一则有关法国抗议活动的帖文，公布了美国枪支死亡统计数据。据《独立报》报道。

ICE分享了一段视频，画面显示在法国近期示威期间，戴着面具的人站在一场大火旁。该机构在帖文中表示，其每天都在努力防止美国街头变成同样的景象。

据该报报道，由法国外交部门运营的French Response页面转发了这则帖子。作为回应，该页面发布了美国枪支死亡率数据，并表示法国每天都在努力确保其统计数据不会与美国相似。

枪支死亡统计数据

French Response发布了G7国家每10万人中枪支死亡人数的比较数据。根据所列数据，美国的指标为5.9，加拿大为0.8，法国为0.3，英国为0.1。该页面未说明这些计算的来源。

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与此同时，根据美国疾病控制与预防中心的数据，2024年该国有超过4.4万人死于与枪支有关的伤害。这一数字尤其包括使用枪支的凶杀和自杀。

对特朗普言论的反应

美国总统唐纳德·特朗普此前在没有证据的情况下将法国抗议活动与移民问题联系起来。他声称法国据称正被移民、圣战分子和共产主义者摧毁。美国副总统J.D.万斯也将骚乱归因于移民和融合问题。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙称这类有关抗议活动的言论不可接受且愚蠢。法国的示威活动于上个月开始，原因是学生不满学习条件和教师短缺，随后发展为全国性活动。参与者还对生活成本以及公共服务恶化表示担忧。

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