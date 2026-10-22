Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji odpowiedziało amerykańskiej Służbie Imigracyjnej i Celnej (ICE) na wpis dotyczący protestów we Francji, publikując statystyki zgonów od broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Informuje o tym The Independent.

ICE udostępniła nagranie, na którym zamaskowani ludzie stoją obok dużego pożaru podczas niedawnych demonstracji we Francji. We wpisie służba oświadczyła, że każdego dnia walczy o to, aby amerykańskie ulice nie wyglądały tak samo.

Strona French Response, którą według publikacji prowadzi francuskie ministerstwo spraw zagranicznych, udostępniła ten wpis. W odpowiedzi opublikowała dane o śmiertelności związanej z bronią palną w USA i oświadczyła, że Francja każdego dnia walczy o to, aby jej statystyki nie przypominały amerykańskich.

Statystyki zgonów od broni

French Response opublikowała porównanie liczby zgonów od broni palnej na 100 tys. mieszkańców wśród państw G7. Według przedstawionych danych wskaźnik w USA wynosi 5,9, w Kanadzie — 0,8, we Francji — 0,3, a w Wielkiej Brytanii — 0,1. Strona nie podała źródła tych wyliczeń.

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Jednocześnie, według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, w 2024 roku w kraju z powodu obrażeń związanych z bronią palną zginęło ponad 44 tys. osób. Do tej liczby zaliczają się w szczególności zabójstwa i samobójstwa z użyciem broni.

Reakcja na wypowiedzi Trumpa

Prezydent USA Donald Trump wcześniej bez dowodów powiązał francuskie protesty z migracją. Twierdził, że Francja jest rzekomo niszczona przez migrantów, dżihadystów i komunistów. Wiceprezydent USA J.D. Vance również tłumaczył zamieszki imigracją i problemami z integracją.

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał takie wypowiedzi o protestach niedopuszczalnymi i głupimi. Demonstracje we Francji rozpoczęły się w ubiegłym miesiącu z powodu niezadowolenia studentów z warunków nauki i niedoboru nauczycieli, a następnie nabrały ogólnokrajowego charakteru. Uczestnicy wyrażają także obawy dotyczące kosztów życia i pogarszania się usług publicznych.

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