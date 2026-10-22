Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила увеличить пошлины на вино из так называемых недружественных стран с 25% до 200%.

Об этом заявил исполнительный директор ассоциации Петр Ефремов на Российском винодельческом форуме.

В 2025 году импорт иностранного вина в Россию сократился на 32%, а доля российских тихих вин в розничных продажах достигла 60%.

В то же время представители торговли и винодельческого бизнеса предупреждают, что резкое повышение пошлин может привести к удорожанию вина, сокращению ассортимента и росту теневого импорта. Некоторые участники рынка считают, что действующих пошлин и повышенных акцизов уже достаточно для поддержки местных производителей.

В РФ наблюдается тенденция к сокращению численности персонала в различных секторах, в частности в IT-сфере, медицине, логистике, производстве, розничной торговле, консалтинге и других бизнес-услугах.

Минфин РФ прогнозирует резкий рост дефицита региональных бюджетов до $21 млрд.

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