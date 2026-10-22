Rosyjskie Stowarzyszenie Plantatorów Winorośli i Producentów Wina zaproponowało podwyższenie ceł na wino z tzw. krajów nieprzyjaznych z 25% do 200%.

Oświadczył to dyrektor wykonawczy stowarzyszenia Piotr Jefremow podczas Rosyjskiego Forum Winiarskiego.

W 2025 roku import zagranicznego wina do Rosji spadł o 32%, a udział rosyjskich win spokojnych w sprzedaży detalicznej osiągnął 60%.

Jednocześnie przedstawiciele handlu i branży winiarskiej ostrzegają, że gwałtowny wzrost ceł może doprowadzić do podrożenia wina, ograniczenia asortymentu oraz wzrostu importu z szarej strefy. Niektórzy uczestnicy rynku uważają, że obowiązujące cła i podwyższone akcyzy są już wystarczające do wsparcia lokalnych producentów.

W Federacji Rosyjskiej odnotowuje się tendencję do zmniejszania liczby pracowników w różnych sektorach, w szczególności w branży IT, medycynie, logistyce, produkcji, handlu detalicznym, doradztwie i innych usługach biznesowych.

Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej prognozuje gwałtowny wzrost deficytu budżetów regionalnych do 21 mld dolarów.

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