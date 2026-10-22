Эстония выделит дополнительные 10 млн евро на закупку американского вооружения для Украины

Эстония выделит дополнительные 10 миллионов евро на программу PURL, предназначенную для закупки американского вооружения для нужд Украины, увеличив свой общий вклад через этот механизм до 31 миллиона евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По словам главы МИД Эстонии, выделенные средства будут направлены на обеспечение сил обороны средствами противовоздушной обороны и боеприпасами. Цахкна подчеркнул, что усиление защиты украинского неба имеет критически важное значение в преддверии зимнего периода для противодействия российским ударам по гражданской и энергетической инфраструктуре, а общая военная помощь Эстонии Украине в 2026 году достигла 0,3% ВВП страны.

Источник: X Маргуса Цахкны.

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