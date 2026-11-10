На переговорах в Абу-Даби будут присутствовать руководители ФСБ, готовившие вторжение в Украину

Россия направила на трехсторонние переговоры с Украиной и США, запланированные на 9–11 ноября в ОАЭ, двух сотрудников ФСБ. Один из них вошел в основной состав делегации, другой — в экспертную группу. По данным российских источников, оба принимали участие в подготовке вторжения в Украину.

Оба связаны с деятельностью российских спецслужб против Украины, в частности со сбором разведданных накануне полномасштабного вторжения и операциями против украинских разведчиков.

Дмитрий Минаев вошел в состав экспертной группы. Он занимает должность первого заместителя руководителя службы и руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ России.

В апреле 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак публично назвал Минаева организатором убийств контрразведчика СБУ Александра Хараберюша и офицера Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала. По данным украинской спецслужбы, он также был причастен к подготовке покушения на другого офицера украинской разведки — Кирилла Буданова. По версии СБУ, Минаев контролировал деятельность российской диверсионной группы, действовавшей в Украине

Алексей Комков возглавил Пятую службу ФСБ в июне 2024 года, сменив на этом посту Сергея Беседу. Это подразделение отвечает за сбор разведывательной информации о России и странах бывшего СССР, в частности об Украине.

По данным расследования The Washington Post, российская спецслужба играла важную роль в подготовке Кремля к полномасштабному вторжению. Ее сотрудники собирали информацию об Украине, работали с агентурными сетями и готовили сценарии установления подконтрольной Москве власти. В то же время аналитические оценки ФСБ убеждали руководство РФ, что украинская власть быстро падет, а сопротивление будет незначительным.

После назначения Комкова именно он возглавил подразделение, занимавшееся этим направлением работы.

В экспертную группу российской делегации также вошли представители Генштаба РФ, МИД и администрации президента России. Всего в списке — 11 человек.

Ранее российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и Украиной.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня — New York Times.

9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

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