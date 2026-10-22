В Великобритании депутаты, критиковавшие американскую технологическую компанию Palantir, заявили, что полученные от её руководства письма были направлены на запугивание критиков. Об этом сообщило Anadolu Agency со ссылкой на Novara Media.

Письма депутатам

Бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и депутат от Лейбористской и Кооперативной партии Рейчел Маскелл 3 июня получили письма от генерального директора Palantir в Великобритании Луиса Мосли. В них говорилось о парламентских высказываниях депутатов о компании и предлагались встречи.

Корбин заявил, что не сомневается в намерении Palantir заставить критиков замолчать. Он добавил, что это не изменит его позиции относительно участия компании в сфере государственных услуг. Маскелл, представляющая Йорк-Сентрал, сказала, что переписка не повлияет на её подход к Palantir. Компания имеет контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании, Министерством обороны и полицейскими структурами.

Независимый депутат Шокат Адам также получил электронное письмо от представителя Palantir в Великобритании, отвечающего за связи с общественностью, после критических публикаций в соцсетях об участии компании в работе NHS и её завершённом контракте с полицией Лестершира. Адам призвал руководителей Palantir Питера Тиля, Алекса Карпа и Луиса Мосли объяснить парламенту свои роли, подчеркнув право общественности знать, как программное обеспечение компании использовалось в государственных службах и вооружённых силах.

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Позиция компании и критика

Представитель Palantir заявил, что письма были направлены на исправление утверждений, которые, по версии компании, являются неточными. Он добавил, что Palantir будет реагировать, если политики будут повторять то, что компания считает ложной информацией.

Отдельно депутат-лейборист Клайв Льюис раскритиковал письмо от старшего вице-президента Palantir в Великобритании Тома Уотсона, бывшего заместителя лидера лейбористов. По словам Льюиса, в письме говорилось, что компания отслеживает его деятельность, связанную с Palantir.

Правозащитные группы также критиковали компанию из-за сообщений о предоставлении израильским военным систем на основе искусственного интеллекта, в частности для поддержки целеуказания и анализа данных, а также критической инфраструктуры данных для операций в Газе, Ливане и Иране.

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