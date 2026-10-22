在英国，曾批评美国科技公司Palantir的议员表示，他们收到该公司管理层的信件意在恐吓批评者。阿纳多卢通讯社援引Novara Media报道称。

致议员的信件

前工党领袖杰里米·科尔宾和工党及合作党议员雷切尔·马斯克尔于6月3日收到Palantir英国首席执行官路易斯·莫斯利的信件。信中提及议员们在议会中就该公司发表的言论，并提议举行会面。

科尔宾表示，他毫不怀疑Palantir意图让批评者噤声。他补充说，这不会改变他对该公司参与公共服务领域的立场。代表约克中央选区的马斯克尔表示，这些信件不会影响她对Palantir的态度。该公司与英国国民医疗服务体系、国防部和警务机构签有合同。

独立议员肖卡特·亚当在社交媒体上发布批评性帖子，涉及该公司参与NHS工作以及其已完成的与莱斯特郡警察的合同后，也收到了Palantir英国公共事务负责人发送的电子邮件。亚当呼吁Palantir高管彼得·蒂尔、亚历克斯·卡普和路易斯·莫斯利向议会说明他们的角色，并强调公众有权了解该公司的软件如何被用于公共服务和武装部队。

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公司立场与批评

Palantir的一名发言人表示，这些信件旨在纠正该公司认为不准确的说法。他补充称，如果政治人士重复该公司认为是虚假信息的内容，Palantir将作出回应。

此外，工党议员克莱夫·刘易斯批评了Palantir英国高级副总裁汤姆·沃森的来信；沃森曾任工党副领袖。刘易斯称，信中表示该公司正在追踪他与Palantir有关的活动。

人权组织也批评该公司，原因是有报道称其向以色列军方提供基于人工智能的系统，包括用于支持目标指示和数据分析，以及用于在加沙、黎巴嫩和伊朗开展行动的关键数据基础设施。

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