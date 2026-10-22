W Wielkiej Brytanii posłowie, którzy krytykowali amerykańską firmę technologiczną Palantir, oświadczyli, że otrzymane od jej kierownictwa listy miały na celu zastraszenie krytyków. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na Novara Media.

Listy do posłów

Były lider Partii Pracy Jeremy Corbyn oraz posłanka Partii Pracy i Partii Spółdzielczej Rachael Maskell otrzymali 3 czerwca listy od dyrektora generalnego Palantir w Wielkiej Brytanii Louisa Mosleya. Dotyczyły one wypowiedzi parlamentarzystów w parlamencie na temat firmy i proponowały spotkania.

Corbyn oświadczył, że nie ma wątpliwości co do zamiaru Palantir, by uciszyć krytyków. Dodał, że nie zmieni to jego stanowiska w sprawie udziału firmy w usługach publicznych. Maskell, która reprezentuje okręg York Central, powiedziała, że korespondencja nie wpłynie na jej podejście do Palantir. Firma ma kontrakty z brytyjską Narodową Służbą Zdrowia, Ministerstwem Obrony oraz strukturami policyjnymi.

Niezależny poseł Shockat Adam również otrzymał e-mail od przedstawiciela Palantir w Wielkiej Brytanii odpowiedzialnego za sprawy publiczne, po krytycznych wpisach w mediach społecznościowych dotyczących udziału firmy w pracach NHS oraz jej zakończonego kontraktu z policją Leicestershire. Adam wezwał kierownictwo Palantir — Petera Thiela, Alexa Karpa i Louisa Mosleya — do wyjaśnienia parlamentowi ich ról, podkreślając prawo społeczeństwa do wiedzy, jak oprogramowanie firmy było wykorzystywane w usługach publicznych i siłach zbrojnych.

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Stanowisko firmy i krytyka

Przedstawiciel Palantir oświadczył, że listy miały na celu skorygowanie twierdzeń, które według firmy były nieścisłe. Dodał, że Palantir będzie reagować, jeśli politycy będą powtarzać to, co firma uważa za fałszywe informacje.

Osobno poseł Partii Pracy Clive Lewis skrytykował list od starszego wiceprezesa Palantir w Wielkiej Brytanii Toma Watsona, byłego zastępcy lidera Partii Pracy. Według Lewisa w liście wskazano, że firma śledzi jego działalność związaną z Palantir.

Grupy praw człowieka również krytykowały firmę w związku z doniesieniami o dostarczaniu izraelskiej armii systemów opartych na sztucznej inteligencji, w tym do wspierania wskazywania celów i analizy danych, a także krytycznej infrastruktury danych dla operacji w Gazie, Libanie i Iranie.

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