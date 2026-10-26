Трамп раскритиковал Норвегию из-за Нобелевской премии мира — RMF24

Президент США Дональд Трамп резко высказался о Норвегии во время митинга Республиканской партии в Порт-Гуроне, штат Мичиган. Он связал свои заявления с тем, что не получил Нобелевскую премию мира, сообщает RMF24.

Заявления о Норвегии

Говоря об иммиграции, Трамп заявил, что охотно принял бы людей из Дании, однако не хочет видеть в США никого из Норвегии и ничего, связанного с этой страной. По его словам, причиной стало неприсуждение ему Нобелевской премии мира.

Президент также повторил утверждение, что предотвратил восемь войн, поэтому считает себя достойным этой награды. Он рассказал, что за две недели до объявления лауреата был уверен в собственной победе и говорил об этом своей жене, первой леди Мелании Трамп.

Высказывания о лауреатке

После объявления решения Трамп заявил, что награду получила женщина, о которой никто не слышал. По данным RMF24, он имел в виду южноафриканскую юристку Наванетем «Нави» Пиллэй, которая в начале месяца получила Нобелевскую премию мира.

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Во время выступления Трамп также вульгарно оскорбил Норвегию. RMF24 отмечает, что ранее он использовал подобные характеристики в отношении Гаити, Сомали, Йемена и Ливии.

Норвежские власти неоднократно подчеркивали, что правительство страны не участвует в присуждении Нобелевской премии мира, а Норвежский нобелевский комитет является независимым.

Критика кандидата от демократов

Значительную часть речи Трамп посвятил нападкам на кандидата Демократической партии в Сенат США от Мичигана Абдула Эль-Сайеда. Президент назвал его джихадистом и заявил о якобы связях кандидата с «Братьями-мусульманами». Эль-Сайед отвергает эти обвинения. Трамп также критиковал его предложение о всеобщей системе здравоохранения.

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