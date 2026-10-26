特朗普因诺贝尔和平奖批评挪威——RMF24

美国总统唐纳德·特朗普在密歇根州休伦港举行的共和党集会上严厉批评挪威。他将这些言论与自己未获得诺贝尔和平奖联系起来，RMF24报道。

关于挪威的言论

在谈及移民问题时，特朗普表示，他很乐意接纳来自丹麦的人，但不希望在美国看到任何来自挪威的人，也不希望看到任何与该国有关的东西。他说，原因是自己没有被授予诺贝尔和平奖。

特朗普还重申了自己阻止了八场战争的说法，因此认为自己配得上这一奖项。他说，在宣布获奖者前两周，他确信自己会获胜，并将此事告诉了妻子、第一夫人梅拉尼娅·特朗普。

关于获奖者的言论

在决定公布后，特朗普称，获奖的是一名没人听说过的女性。据RMF24称，他指的是南非律师纳瓦内瑟姆·“纳维”·皮莱，她于本月初获得了诺贝尔和平奖。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

特朗普在演讲中还以粗俗言辞侮辱了挪威。RMF24指出，他此前曾对海地、索马里、也门和利比亚使用过类似的描述。

挪威当局多次强调，该国政府不参与诺贝尔和平奖的颁发，挪威诺贝尔委员会是独立的。

批评民主党候选人

特朗普将演讲的很大一部分用于攻击密歇根州民主党联邦参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德。总统称他为圣战分子，并声称该候选人与穆斯林兄弟会存在所谓联系。埃尔-赛义德否认这些指控。特朗普还批评了他提出的全民医疗保健制度建议。

关注我们在