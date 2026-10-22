在美国，前众议员玛丽·佩尔托拉正在竞选阿拉斯加州的联邦参议院席位，该席位目前由共和党人丹·沙利文担任。据《卫报》报道，沙利文在近期的一些民调中落后于佩尔托拉。该州民主党人认为，生活成本上升和竞争激烈的政治形势可能帮助他们近20年来首次赢得这一席位。

佩尔托拉正在阿拉斯加内陆的偏远地区开展竞选活动，当地商品和能源的价格远高于安克雷奇。她说，在一些定居点，纸巾售价为40美元，半加仑燕麦奶售价为21美元，冷冻柜的价格可能高出四倍。她说，在北冰洋沿岸社区，由于依赖柴油发电机以及柴油价格上涨，电费已达到每月1500美元。

围绕价格和资源的竞选

作为阿拉斯加原住民和前国会议员，佩尔托拉支持石油和天然气开采以及持有枪支的权利。她的竞选口号是“鱼、家庭、自由”。她反对总统唐纳德·特朗普的关税政策，称关税提高了从加拿大进口商品的成本，而加拿大将阿拉斯加与美国其他地区隔开。

这名候选人还将汽油和柴油价格上涨与特朗普决定攻击伊朗联系起来，称此后冲突爆发。她说，燃料通常通过驳船或船只运往阿拉斯加内陆地区和岛屿社区，因此当地燃料价格尤其高。

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沙利文强调支持阿拉斯加的军事设施、石油项目和基础设施。在与特朗普共同举行的集会上，他称民主党人据称曾试图限制该州的石油和天然气开采，并提高了能源成本。特朗普前往保守派占优势的马塔努斯卡-苏西特纳谷地，以支持这位现任参议员。

投票与指控

在《纽约时报》刊登有关佩尔托拉被指涉嫌不当对待员工的报道后，沙利文也批评了这名对手。她的竞选团队表示，报道中的部分说法不符合事实，而佩尔托拉本人称其中一些指控是捏造的。

另一名姓名与沙利文相似、通过top-four初选制度晋级的共和党候选人，可能会影响11月3日的选举结果。阿拉斯加采用排序选择投票制，选票计数历来耗时较长，因此参议院选战的最终结果可能不会立即揭晓。

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