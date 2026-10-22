На юге Италии из-за протеста водителей грузовиков против высоких цен на топливо возник дефицит продуктов в магазинах, лекарств, топлива и строительных материалов. Как сообщает Interia, многие грузовые автомобили прекратили рейсы, а в отдельных местах протестующие блокировали дороги и автомагистрали.

Пустые полки и нехватка топлива

В супермаркетах Неаполя и Сицилии из-за перебоев с поставками опустели полки со свежими продуктами, в частности мясом, овощами, фруктами и молоком. Нехватку топлива также зафиксировали в аэропортах Кротоне и Реджо-ди-Калабрия.

В регионе Кампания под угрозой оказалось производство моцареллы. Строители в Калабрии предупредили о нехватке стали и асфальта. Из-за проблем с поставками в некоторых населённых пунктах не хватает лекарств и топлива на автозаправках, а часть ресторанов закрылась.

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Реакция правительства и приостановка протеста

Премьер-министр Джорджа Мелони созвала экстренное заседание правительства. Власти решили предоставить дополнительную защиту дальнобойщикам, не присоединившимся к протесту: правоохранители уже сопроводили около 500 водителей. Такое решение приняли после сообщений о насилии и прокалывании шин грузовиков, перевозивших товары несмотря на забастовку.

Полиция установила личности 1339 водителей, 242 из которых были оштрафованы. Правительство также анонсировало финансовую поддержку перевозчиков и призвало их прекратить протест.

Региональная логистическая федерация Fedralog в Калабрии, а также водители в отдельных районах Сицилии решили временно приостановить забастовку. Они ожидают встречи с министром Маттео Сальвини 27 октября и заявили, что при отсутствии надлежащей реакции могут организовать марш на Рим.

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