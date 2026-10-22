В Польше партия «Право и справедливость» подала маршалу Сейма ходатайство о вотуме недоверия министру внутренних дел и администрации Марцину Кервиньскому. Об этом сообщил глава парламентского клуба ПиС Мариуш Блащак, пишет RMF24.

Собраны необходимые подписи

Блащак заявил, что ходатайство уже подано. Он также раскритиковал Кервиньского, назвав его одним из худших министров нынешнего правительства.

По словам Блащака, ПиС собрала необходимое количество подписей и подготовила новые документы после того, как представители Rozwój Plus подали неполный документ. Депутат Rozwój Plus Кшиштоф Щуцкий объяснял это человеческой ошибкой: по его словам, сотрудник клуба по ошибке не приложил один лист. Блащак добавил, что под ходатайством также поставили подписи несколько политиков из объединения Матеуша Моравецкого.

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Реакция МВД

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая, комментируя инициативу для PAP, заявила, что в условиях угроз, связанных, в частности, с гибридной войной, оппозиция также должна думать об обеспечении стабильности в стране. По ее мнению, такие действия в этот период являются безответственными.

Согласно конституции Польши, Сейм может выразить министру вотум недоверия большинством голосов от установленного законом числа депутатов. Ходатайство об отзыве министра могут подать как минимум 69 депутатов.

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